Бойцы ОМОН у Дома правительства Белоруссии опустили щиты и в благодарность получили объятия девушек
Силовики на площади Независимости в Минске опустили щиты перед демонстрантами 14 августа в знак солидарности.
Сильно. #беларусь #belarus #минск pic.twitter.com/WWHKdMRSX1— Artem (@Artem30615982) August 14, 2020
После этого мирного жеста к бойцам ОМОН побежали девушки с цветами в руках и тут же заключили нескольких силовиков в объятия. У некоторых из обнимающих на глаза наворачивались слёзы радости.
Ранее сотрудники Минского тракторного завода вышли на забастовку. Колонна протестующих заполнила главный проспект столицы.