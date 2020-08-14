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14.08.2020 17:57
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Бойцы ОМОН у Дома правительства Белоруссии опустили щиты и в благодарность получили объятия девушек

Силовики на площади Независимости в Минске опустили щиты перед демонстрантами 14 августа в знак солидарности.

После этого мирного жеста к бойцам ОМОН побежали девушки с цветами в руках и тут же заключили нескольких силовиков в объятия. У некоторых из обнимающих на глаза наворачивались слёзы радости.

Ранее сотрудники Минского тракторного завода вышли на забастовку. Колонна протестующих заполнила главный проспект столицы.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Неужели дуболомы начали понимать, что в итоге их сделают крайними и сдадут населению на съедение.
Maxic_84
Думаю если это продолжится то Победа близка:). Очень радостно за белорусов:).
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