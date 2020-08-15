«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда». Лукашенко готов звонить Путину и обсуждать протесты

Слова Лукашенко с совещания в Минске 15 августа приводит агентство «БелТА». Он заявил, что «убаюкивать мирными акциями нас не надо», так как он видит, что происходит «в глубине». «И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства», — уверен Лукашенко. В связи с этим ему надо связаться с Путиным и переговорить сейчас, потому что «это уже угроза не только Беларуси».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст создать у народа «подленькое настроение», а «методички цветных революций» он читал. По мнению белорусского лидера, угроза нависла не только над его страной.

«Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — заявил Лукашенко.



Люди, которые выходят на акции протеста, а Лукашенко назвал их «эти, которые бродят по улицам», по мнению президента, не понимают всю ситуацию. По его словам, «вот эти начинают фейки» — якобы Лукашенко уехал из страны, у него дом в Москве или он вообще уже умер. «И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил президент.



Ранее Лукашенко призвал подчиненных поторопиться с оформлением документов и формированием нового правительства страны.



Акции протеста в Минске и других городах, не только Белоруссии, продолжаются с вечера выборов, уже седьмой день. Сотрудники промышленных предприятий объявили забастовку.

