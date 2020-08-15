FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.08.2020 13:09
16
Печать

«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда». Лукашенко готов звонить Путину и обсуждать протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст создать у народа «подленькое настроение», а «методички цветных революций» он читал. По мнению белорусского лидера, угроза нависла не только над его страной.

Слова Лукашенко с совещания в Минске 15 августа приводит агентство «БелТА». Он заявил, что «убаюкивать мирными акциями нас не надо», так как он видит, что происходит «в глубине». «И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства», — уверен Лукашенко. В связи с этим ему надо связаться с Путиным и переговорить сейчас, потому что «это уже угроза не только Беларуси».

«Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — заявил Лукашенко.

Люди, которые выходят на акции протеста, а Лукашенко назвал их «эти, которые бродят по улицам», по мнению президента, не понимают всю ситуацию. По его словам, «вот эти начинают фейки» — якобы Лукашенко уехал из страны, у него дом в Москве или он вообще уже умер. «И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил президент.

Ранее Лукашенко призвал подчиненных поторопиться с оформлением документов и формированием нового правительства страны.

Акции протеста в Минске и других городах, не только Белоруссии, продолжаются с вечера выборов, уже седьмой день. Сотрудники промышленных предприятий объявили забастовку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... поздновато как то ластится, .... сам навязывал литвинскую индентичность ...пестовал змагаров, запустил машину госпропаганды про руку Москвы ... не откатить уже и у Кремля руки тоже повязаны, они сами не знают что делать в ситуации, когда Лукашенко сам себе так эффективно вырыл яму ...
gencon
Фальсификации на выборах - это методичка чья? Всегда возникает вопрос - если ты сам всех назначаешь, устраняя и садая по беспределу оппозицию, то ты, товарищ Лукашенко, и есть единственный ответственный за все происходящее. Если и есть методичка цветных революций - посмотри у себя
kоt-obormot
Батька хочет в Ростов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Колч хочет в Ростов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита

Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда©
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний