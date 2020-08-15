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15.08.2020 14:47
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Надежда и укрепление союзнических отношений. Путин поговорил с Лукашенко

Между президентами России и Белоруссии по инициативе Александра Лукашенко днем 15 августа состоялся телефонный разговор. Лидеры двух стран настроены на укрепление отношений.

О том, что Лукашенко позвонил Путину, сообщило агентство «БелТА», спустя примерно полчаса факт разговора подтвердили и российские СМИ. Как ранее заявил белорусский президент, с российским коллегой ему надо было обсудить ситуацию с протестами, так как «под угрозой не только Белоруссия».

Из сообщения Кремля следует, что «с обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства».

Кроме того, «условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений». Москва также отметила факт возвращения в Россию задержанных в Минске бойцов ЧВК Вагнера, дав ему «позитивную оценку».

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Комментарии (29)

pavas
Надеюсь, Путин вежливо послал Луку куда подальше.
Antipode
Лукашенко хочет передать тревогу бункеркингу по поводу неминуемых перемен в том числе и в России. Им становится страшно, потому что в их системе власти невозможно ее передать легитимно. Они подпитываются мнимой поддержкой народа. Ну нарисовали 146 или 80 процентов. Поддержка то неизвестна, но "лидеры" существуют в информационном пузыре лизоблюдов имеющих свой откат с этого. Перемены начинаются когда возникает чувство бессмысленности состояния дел. Так было в конце СССР, так происходит сейчас в новой интернет реальности.
Piter Pen
Олух, иначе не скажешь. Что за манеры плюнуть в лицо и затем погодя, бежать обниматься-целоваться.
России - Белоруссия нужна, но если б хоть один оппозиционер что-то внятное предложил по развитию партнёрских отношений, этот олух уже бы в солнечной Турции отдыхал.
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