Надежда и укрепление союзнических отношений. Путин поговорил с Лукашенко

Между президентами России и Белоруссии по инициативе Александра Лукашенко днем 15 августа состоялся телефонный разговор. Лидеры двух стран настроены на укрепление отношений.



О том, что Лукашенко позвонил Путину, сообщило агентство «БелТА», спустя примерно полчаса факт разговора подтвердили и российские СМИ. Как ранее заявил белорусский президент, с российским коллегой ему надо было обсудить ситуацию с протестами, так как «под угрозой не только Белоруссия».



Из сообщения Кремля следует, что «с обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства».

