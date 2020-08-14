FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.08.2020 20:10
20
Печать

Генпрокуратура сообщила о возвращении из Белоруссии 32 российских наёмников

В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные в Белоруссии в конце июля. Об этом 14 августа сообщает Генпрокуратура РФ.

Как отметили в ведомстве, основанием для этого стало ходатайство генпрокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа и Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — заявили в Генпрокуратуре по поводу вернувшихся бойцов ЧВК Вагнера — именно так их идентифицировали белорусские власти.

Тридцать третий задержанный, имея двойное гражданство, остался на территории РБ.

О том, что россиян привезут самолётом до конца текущей недели, стало известно накануне.

14 апреля военное авиасообщение между Россией и Белоруссией работало. Самолет Ил-76МД белорусских Военно-воздушных сил приземлился на аэродроме Рязани, где дислоцированы подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ.

29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.

Президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». По словам Лукашенко, он договорился со своим российским коллегам по задержанным.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Alex1234567
В определенной степени жалко товарищей - разменная пешка в чужой игре, мало что понимающие и не ценящие своей жизни и прав (или готовые жертвовать ради мизерной оплаты).
Ilya9
Обломалась Фонтанка)) а так надеялась, что они "вагнеровцами" все таки окажутся)
Просто таки плевок в ранимую душу украинской генпрокурорши. Уж как там грозно щёки надували и о скорой выдаче кричали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний