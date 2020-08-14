Генпрокуратура сообщила о возвращении из Белоруссии 32 российских наёмников

В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные в Белоруссии в конце июля. Об этом 14 августа сообщает Генпрокуратура РФ.



Как отметили в ведомстве, основанием для этого стало ходатайство генпрокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа и Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — заявили в Генпрокуратуре по поводу вернувшихся бойцов ЧВК Вагнера — именно так их идентифицировали белорусские власти.

