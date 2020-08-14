Генпрокуратура сообщила о возвращении из Белоруссии 32 российских наёмников
В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные в Белоруссии в конце июля. Об этом 14 августа сообщает Генпрокуратура РФ.
Как отметили в ведомстве, основанием для этого стало ходатайство генпрокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа и Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.
«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — заявили в Генпрокуратуре по поводу вернувшихся бойцов ЧВК Вагнера — именно так их идентифицировали белорусские власти.
Тридцать третий задержанный, имея двойное гражданство, остался на территории РБ.
О том, что россиян привезут самолётом до конца текущей недели, стало известно накануне.
14 апреля военное авиасообщение между Россией и Белоруссией работало. Самолет Ил-76МД белорусских Военно-воздушных сил приземлился на аэродроме Рязани, где дислоцированы подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ.
29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).
Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.
Президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». По словам Лукашенко, он договорился со своим российским коллегам по задержанным.