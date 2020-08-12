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12.08.2020 20:34
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Самолёт для наёмников. Задержанных в Белоруссии россиян могут отправить в РФ до конца недели

Тридцать три россиянина, задержанных в конце июля в Белоруссии, вскоре могут быть переданы на родину. Об этом сообщает 12 августа «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника издания, наёмники могут быть переданы российским властям уже в конце текущей недели. Их планируется переправить в РФ самолётом.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». По словам Лукашенко, он договорился со своим российским коллегам по задержанным.

29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.

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Комментарии (11)

OldObyvatel
Тридцать четвертым должен быть тараканище, а 35 - тараканишка Николенька.
Юра Алекс
Спектакль отыграли, уроды
yar_5e4cc335310b6
Договорнячок состоялся. Теперь можно и по домам отправить.
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