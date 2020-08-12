Самолёт для наёмников. Задержанных в Белоруссии россиян могут отправить в РФ до конца недели

Тридцать три россиянина, задержанных в конце июля в Белоруссии, вскоре могут быть переданы на родину. Об этом сообщает 12 августа «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника издания, наёмники могут быть переданы российским властям уже в конце текущей недели. Их планируется переправить в РФ самолётом.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». По словам Лукашенко, он договорился со своим российским коллегам по задержанным.