«Никакие Вагнеры не повлияют на отношения с Россией». Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов белорусско-российские отношения будут «складываться в нормальном ключе». Об этом 9 августа сообщает БелТА.



Лукашенко подчеркнул, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». Как передает «Интерфакс», президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам». Лукашенко не исключает, что конфликт могла спровоцировать третья страна. «Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — заявил белорусский лидер.

