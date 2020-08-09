«Никакие Вагнеры не повлияют на отношения с Россией». Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов белорусско-российские отношения будут «складываться в нормальном ключе». Об этом 9 августа сообщает БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». Как передает «Интерфакс», президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам». Лукашенко не исключает, что конфликт могла спровоцировать третья страна. «Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — заявил белорусский лидер.
Он напомнил, что звал в столицу Белоруссии прокуроров РФ и Украины, чтобы разобраться с ситуацией, однако те не приехали.
29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).
Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.