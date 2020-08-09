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09.08.2020 12:19
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«Никакие Вагнеры не повлияют на отношения с Россией». Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов белорусско-российские отношения будут «складываться в нормальном ключе». Об этом 9 августа сообщает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». Как передает «Интерфакс», президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам». Лукашенко не исключает, что конфликт могла спровоцировать третья страна. «Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что звал в столицу Белоруссии прокуроров РФ и Украины, чтобы разобраться с ситуацией, однако те не приехали.

29 июля недалеко от белорусской столицы были задержаны 33 россиянина, которых власти страны идентифицировали как «бойцов ЧВК «Вагнера» и обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране. В России говорят, что бойцы летели «в одну из стран Латинской Америки», также появилась версия о том, что их подставили спецслужбы «третьей страны» (предположительно, Украины).

Задержанными заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.

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Комментарии (10)

260818321
Скоро опять деньги клянчить начнет. Своя экономика разрушена, денег нет, одно вранье.
260928241
Молодец ,Бацька !
Swift_5e4d8a276f5e8
..... сложно назвать "письмом" .... документ "на пяти страницах" (с).
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