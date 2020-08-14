Самолет Минобороны Белоруссии приземлился в месте дислокации российской дивизии ВДВ
Самолет Ил-76МД белорусских Военно-воздушныхс сил приземлился на аэродроме Рязани, где дислоцированы подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ.
Маршрут военно-транспортного Ил-76МД днем 14 августа зафиксировали сервисы слежения за воздушными судами. После взлета из аэропорта Минска белорусский самолет взял курс на российскую границу и приземлился в Рязани.
Транспортник с бортовым номером EW-005DE проявляет международную активность с 12 августа. За двое суток он успел посетить Новосибирск и подмосковную Кубинку.
Полеты военной авиации Белоруссии находятся под пристальным наблюдением после слухов об освобождении членов ЧВК Вагнера, о котором договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Также в Белоруссии активно обсуждается вероятная военная помощь России на фоне безостановочных протестов в связи с президентскими выборами.
Штаб 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии располагается в Туле. В Рязани дислоцирован 137-й парашютно-десантный полк. В 2015 году ему присвоено почетное наименование «Рязанский» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов и с учетом заслуг в мирное время.