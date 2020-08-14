Самолет Минобороны Белоруссии приземлился в месте дислокации российской дивизии ВДВ

Самолет Ил-76МД белорусских Военно-воздушныхс сил приземлился на аэродроме Рязани, где дислоцированы подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ.

Маршрут военно-транспортного Ил-76МД днем 14 августа зафиксировали сервисы слежения за воздушными судами. После взлета из аэропорта Минска белорусский самолет взял курс на российскую границу и приземлился в Рязани.

Транспортник с бортовым номером EW-005DE проявляет международную активность с 12 августа. За двое суток он успел посетить Новосибирск и подмосковную Кубинку.