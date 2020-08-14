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14.08.2020 10:57
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Самолет Минобороны Белоруссии вылетел из Минска в сторону России

Самолет Военно-воздушных сил Белоруссии Ил-76МД вылетел из аэропорта Минска и взял курс на Москву. Полет осуществляется на фоне слухов о передаче российской стороне арестованных наемников ЧВК Вагнера.

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Фото: flightradars24.ru

Путешествие военного белорусского борта утром 14 августа фиксируют сервисы отслеживания воздушных судов. По данным Flightradar24, Ил-76МД с регистрационным номером EW-005DE пересек границу Белоруссии и России около 10 часов 30 минут.

Самолет Ил-76МД создан на базе серийного военно-транспортного Ил-76. Предназначен для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники, грузов, топлива, контейнеров. За счет усиления его основных конструктивных элементов (планер, шасси) увеличена максимальная взлетная масса и транспортная нагрузка. Воздушное судно EW-005DE построено в 1988 году. ВВС Белоруссии эксплуатируют его со второй половины 1990-х.

Ранее на неделе источники сообщали о достигнутой Владимиром Путиным и Александром Лукашенко договоренности о передаче российской стороне 33 бойцов ЧВК Вагнера — незаконного вооруженного формирования. Их задержали в Минске незадолго до президентских выборов. Украина потребовала экстрадиции 28 человек за предполагаемое участвие в военном конфликте на юго-востоке страны.

Фото: flightradars24.ru
© Фонтанка.Ру

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