Участников акций протеста в Белоруссии выпускают на свободу. Автомобилисты по доброй воле развозят их по домам
Из СИЗО в городе Жодино Минской области начали выпускать задержанных участников акций протеста.
Как сообщает 14 августа TUT.BY, двери СИЗО открылись около 4 утра, и к 7:30 освободили, по данным волонтёров, 119 человек, в основном, из Минска. В жодинском СИЗО, по их словам, к ним относились «более-менее нормально», зверства творились в автозаках и столичных РУВД.
У СИЗО дежурят родственники задержанных, волонтёры, подъезжают водители, готовые развозить бывших узников и их родственников по домам, отмечает издание.
Из ЦИП на Окрестина в Минске задержанных начали выпускать 13 августа около 22:30. На видео — рассказы освобождённых женщин.
По данным издания, за время протестов после выборов президента страны было задержано больше 6,7 тысячи человек, более 250 оказались в больницах, два человека погибли. Замминистра внутренних дел Александр Барсуков заявил, что «никаких издевательств не было», и пообещал, что всех задержанных выпустят из ИВС на Окрестина 14 августа. Глава МВД извинился за травмы случайных людей.
На выборах президент Белоруссии 9 августа, по данным ЦИК страны, победил Лукашенко с результатом 80,08%, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. В день выборов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста граждан, не согласных с подготовкой и итогами голосования. Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. МВД признало смерть одного человека.