Участников акций протеста в Белоруссии выпускают на свободу. Автомобилисты по доброй воле развозят их по домам

Из СИЗО в городе Жодино Минской области начали выпускать задержанных участников акций протеста.

Как сообщает 14 августа TUT.BY, двери СИЗО открылись около 4 утра, и к 7:30 освободили, по данным волонтёров, 119 человек, в основном, из Минска. В жодинском СИЗО, по их словам, к ним относились «более-менее нормально», зверства творились в автозаках и столичных РУВД.

У СИЗО дежурят родственники задержанных, волонтёры, подъезжают водители, готовые развозить бывших узников и их родственников по домам, отмечает издание.