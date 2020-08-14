ЕС подготовит санкционный список граждан Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и физические расправы

Евросоюз готовит перечень граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкции. Об этом 14 августа сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, комментируя прошедшую видеоконференцию глав МИД стран — членов ЕС 14 августа.

«Есть согласие, консенсус о том, что такие санкции нужно ввести», — цитирует Чапутовича ТАСС.

Он отметил, что некоторые министры выступили за введение ограничительных мер из-за фальсификации выборов и насилия в отношении протестующих. В чёрный список попадут руководители нелегитимного избирательного процесса и те, кто отвечал за использование силы против мирных граждан. На территорию Евросоюза людей из санкционного списка не пустят.