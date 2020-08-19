Попытки белорусов выразить свое недовольство утром 19 августа были сорваны силовиками, которые начали разгонять и задерживать демонстрантов у Минского тракторного завода и столичной филармонии.



«ОМОН разогнал людей, которые собрались поддержать бастующих работников МТЗ», — сообщает 19 марта издание tut.by.



Некоторые заводчане накануне написали заявления на отпуск за свой счет, а утром обнаружили, что их пропуска заблокированы. Ситуация коснулась «сотен человек». Лишь несколько из них указали причиной для отпуска участие в демонстрациях. При этом те, кто не стал уходить в отпуск в разгар митингов, смогли попасть на завод.

