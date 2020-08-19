11-й день митингов в Белоруссии. ОМОН начал разгонять протестующих с самого утра
Попытки белорусов выразить свое недовольство утром 19 августа были сорваны силовиками, которые начали разгонять и задерживать демонстрантов у Минского тракторного завода и столичной филармонии.
«ОМОН разогнал людей, которые собрались поддержать бастующих работников МТЗ», — сообщает 19 марта издание tut.by.
Некоторые заводчане накануне написали заявления на отпуск за свой счет, а утром обнаружили, что их пропуска заблокированы. Ситуация коснулась «сотен человек». Лишь несколько из них указали причиной для отпуска участие в демонстрациях. При этом те, кто не стал уходить в отпуск в разгар митингов, смогли попасть на завод.
Свою версию событий поведали в МВД республики. «У проходной столичного завода «МТЗ» состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу», — рассказала в Telegram пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
По ее словам, силовики призвали собравшихся разойтись, однако «отдельные граждане не прислушались к призывам». После этого ОМОН оттеснил толпу и задержал двух человек. МВД опубликовало видео происшествия.
Также утром около 150 человек пытались провести «марш скорби» у филармонии, однако, как сообщает NEXTA, на место приехал ОМОН и начал разгонять собравшихся. Участники «марша скорби» после этого двинулись в сторону Академии наук республики, однако силовики мешали им. В итоге протестующие разошлись.
Утром также оказалась закрытой улица Макаенка, где находится Белтелерадиокомпания. Часть сотрудников накануне присоединились к забастовке. Сейчас у здания дежурят силовики и пропускают только сотрудников компании.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.