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19.08.2020 11:11
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11-й день митингов в Белоруссии. ОМОН начал разгонять протестующих с самого утра

Попытки белорусов выразить свое недовольство утром 19 августа были сорваны силовиками, которые начали разгонять и задерживать демонстрантов у Минского тракторного завода и столичной филармонии.

«ОМОН разогнал людей, которые собрались поддержать бастующих работников МТЗ», — сообщает 19 марта издание tut.by.

Некоторые заводчане накануне написали заявления на отпуск за свой счет, а утром обнаружили, что их пропуска заблокированы. Ситуация коснулась «сотен человек». Лишь несколько из них указали причиной для отпуска участие в демонстрациях. При этом те, кто не стал уходить в отпуск в разгар митингов, смогли попасть на завод.

Свою версию событий поведали в МВД республики. «У проходной столичного завода «МТЗ» состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу», — рассказала в Telegram пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

По ее словам, силовики призвали собравшихся разойтись, однако «отдельные граждане не прислушались к призывам». После этого ОМОН оттеснил толпу и задержал двух человек. МВД опубликовало видео происшествия.

Также утром около 150 человек пытались провести «марш скорби» у филармонии, однако, как сообщает NEXTA, на место приехал ОМОН и начал разгонять собравшихся. Участники «марша скорби» после этого двинулись в сторону Академии наук республики, однако силовики мешали им. В итоге протестующие разошлись.

Утром также оказалась закрытой улица Макаенка, где находится Белтелерадиокомпания. Часть сотрудников накануне присоединились к забастовке. Сейчас у здания дежурят силовики и пропускают только сотрудников компании.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.

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Комментарии (14)

Павел Михайлов
Если они написали заявление на отпуск, зачем тогда попёрлись на завод?
260671581
"История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все.
Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них.
Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия" (Ленин, 24 октября 1917 года)
aon24
Жестко разогнали: сказали в мегафон "Разойдитесь", и все разошлись. Сатрапы.
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