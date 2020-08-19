«Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу». Лукашенко обратился к лидерам западных стран
Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа рассказал о своем видении влияния Запада на ситуацию в стране. Также он указал на собственные проблемы его критиков.
«Прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы... Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними», — цитирует заявление Лукашенко БелТА.
По его словам, западные лидеры предлагают ему переговоры, однако «продолжают гнуть свою линию». Он напомнил о запланированном совещании на уровне ЕС.
Белорусский лидер также упрекнул руководителей других стран в том, что они «напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь». Лукашенко заверил, что белорусская власть видит эти попытки.
Лидеры западных стран уже несколько раз критиковали силовое подавление протестов в Белоруссии, а также грозили режиму Лукашенко санкциями. Руководители стран ЕС неоднократно обсуждали ситуацию в республике и с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко и ранее указывал на попытки раскачать ситуацию из других стран.
Утром 19 августа впервые за последние дни ОМОН в Белоруссии вновь начал задерживать протестующих.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.