«Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу». Лукашенко обратился к лидерам западных стран

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 19 августа рассказал о своем видении влияния Запада на ситуацию в стране. Также он указал на собственные проблемы его критиков.



«Прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы... Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними», — цитирует заявление Лукашенко БелТА.

