«Мир с ужасом наблюдал насилие при подавлении протестов». Великобритания и Германия не признали выборы в Белоруссии и готовы ввести санкции

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и канцлер Германии Ангела Меркель не признали результаты выборов в Белоруссии.



«Мир с ужасом наблюдал за насилием, которое белорусские власти использовали для подавления мирных протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты», — сообщается 17 августа в заявлении министра иностранных дел Доминика Рааба на сайте ведомства.

По его словам, Великобритания и ее партнеры собираются рассмотреть вопрос введения санкций против режима Александра Лукашенко. Кроме того, Рааб призвал ОБСЕ провести «независимое расследование недостатков, сделавших выборы несправедливым».