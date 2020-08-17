FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 13:32
6
Печать

«Мир с ужасом наблюдал насилие при подавлении протестов». Великобритания и Германия не признали выборы в Белоруссии и готовы ввести санкции

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и канцлер Германии Ангела Меркель не признали результаты выборов в Белоруссии.

«Мир с ужасом наблюдал за насилием, которое белорусские власти использовали для подавления мирных протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты», — сообщается 17 августа в заявлении министра иностранных дел Доминика Рааба на сайте ведомства.

По его словам, Великобритания и ее партнеры собираются рассмотреть вопрос введения санкций против режима Александра Лукашенко. Кроме того, Рааб призвал ОБСЕ провести «независимое расследование недостатков, сделавших выборы несправедливым».

С заявлением по поводу Белоруссии выступила и Ангела Меркель. «Власти Белоруссии должны отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, а политические заключенные должны быть освобождены немедленно и без условий», — цитирует заявление канцлера официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, ФРГ возлагает надежды на ОБСЕ, которая должна проверить результаты выборов. Канцлер допустила введение санкций.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

sdpolx
«... Великобритания и Германия не признали выборы в Белоруссии...» Ау, фонтанка, не кидайте фейки!! Германия про непризнание не сказала ни слова!!! Специально глянул и перевел сообщение немецкого МИДа, на которое вы же и ссылаетесь!!
Smirnoff
Заголовки смешнее некуда,это на Белоруссию то с ужасом?
А на США не с ужасом,когда там народ пинают?Или на ту же Францию?
А мир это кто?Западные,типа, демократии?После Украины, США и Франции ничего там ужасного нет,скорее наоборот.
prosto262130721
Переживая за белорусский народ, Великобритания с Германией собираются ввести санкции, которые по предмету переживания как раз и отыграют?
Понятно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний