«Мир с ужасом наблюдал насилие при подавлении протестов». Великобритания и Германия не признали выборы в Белоруссии и готовы ввести санкции
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и канцлер Германии Ангела Меркель не признали результаты выборов в Белоруссии.
«Мир с ужасом наблюдал за насилием, которое белорусские власти использовали для подавления мирных протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты», — сообщается 17 августа в заявлении министра иностранных дел Доминика Рааба на сайте ведомства.
По его словам, Великобритания и ее партнеры собираются рассмотреть вопрос введения санкций против режима Александра Лукашенко. Кроме того, Рааб призвал ОБСЕ провести «независимое расследование недостатков, сделавших выборы несправедливым».
С заявлением по поводу Белоруссии выступила и Ангела Меркель. «Власти Белоруссии должны отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, а политические заключенные должны быть освобождены немедленно и без условий», — цитирует заявление канцлера официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, ФРГ возлагает надежды на ОБСЕ, которая должна проверить результаты выборов. Канцлер допустила введение санкций.