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17.08.2020 17:49
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Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии. «Сложилась ужасная ситуация»

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал продолжающиеся с 9 августа протесты в Белоруссии. Об этом пишет 17 августа Reuters.

«В Белоруссии сложилась ужасная ситуация, когда после президентских выборов 9 августа произошли массовые протесты и забастовки... Соединенные Штаты внимательно наблюдают за ситуацией», — заявил Трамп.

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»

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Комментарии (9)

Мужской Взгляд
У Трампа самого ситуация - хоть святых выноси, хотя их и так в Америке никогда не было.
Димитрий75
Жадный Трамп, чем ты недоволен, Лукашенко и так половину прибыли платит Сионским Штатам Америки их рубль ниже доллара, люди получают зарплату в разы ниже чем американские работяги, на тех же местах, очнись.
Piter Pen
Наблюдают что бы осуществить демократические бомбардировки по промышленным и военным объектам Лукашенко, а затем ввести экспедиционный корпус?
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