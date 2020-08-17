Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии. «Сложилась ужасная ситуация»
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал продолжающиеся с 9 августа протесты в Белоруссии. Об этом пишет 17 августа Reuters.
«В Белоруссии сложилась ужасная ситуация, когда после президентских выборов 9 августа произошли массовые протесты и забастовки... Соединенные Штаты внимательно наблюдают за ситуацией», — заявил Трамп.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»