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17.08.2020 12:28
47
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«Пора менять лысую резину». В соцсетях показали реакцию Лукашенко на крики «Уходи», у здания телеканала ОНТ проходит многотысячный митинг

Телеграм-канал Nexta, ставший основным рупором оппозиции в Белоруссии, опубликовал видеозапись со встречи 17 августа Лукашенко с рабочими Минского завода колесных тягачей.

Лукашенко на записи сначала говорит, что не совсем разобрался, «в чем проблема». Потом ему приходится слушать протестные лозунги от рабочих. В итоге белорусский лидер говорит: «Спасибо, я сказал все, можете кричать «Уходи». И толпа кричит.

Многотысячный митинг в эти минуты проходит возле офиса Общенационального телевидения Белоруссии. Люди скандируют «Пора менять лысую резину!» и «Нас 97 %». На плакатах ОНТ расшифровывается как «Отпустите несменяемого тирана».

Издание «Наша Нiва» сообщает, кто к протесту якобы готовы присоединиться и некоторые сотрудники государственного информационного агентства «БелТА».

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Комментарии (47)

Barmaley_5e4d0211d3423
"Зима близко"
(с)
aon24
Жалко батьку. Скоро на белорусов маски наденут и в отпуск на самоизоляцию. Чтобы не лезли со своими белазами.
23% мирового рынка отхватили - непорядок.
Ark7
Жалко его
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