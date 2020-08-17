«Пора менять лысую резину». В соцсетях показали реакцию Лукашенко на крики «Уходи», у здания телеканала ОНТ проходит многотысячный митинг
Телеграм-канал Nexta, ставший основным рупором оппозиции в Белоруссии, опубликовал видеозапись со встречи 17 августа Лукашенко с рабочими Минского завода колесных тягачей.
Лукашенко на записи сначала говорит, что не совсем разобрался, «в чем проблема». Потом ему приходится слушать протестные лозунги от рабочих. В итоге белорусский лидер говорит: «Спасибо, я сказал все, можете кричать «Уходи». И толпа кричит.
Cockroach's reaction is priceless!#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/fBPNXkkw5f— NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2020
Многотысячный митинг в эти минуты проходит возле офиса Общенационального телевидения Белоруссии. Люди скандируют «Пора менять лысую резину!» и «Нас
Издание «Наша Нiва» сообщает, кто к протесту якобы готовы присоединиться и некоторые сотрудники государственного информационного агентства «БелТА».