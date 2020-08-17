«Лукашенко выступил на МЗКТ перед рабочими. И там ему кричали «Уходи». Не у стен завода (но и там тоже), а прямо на встрече», - рассказало 17 августа издание Tut.by.

Работники Минского завода колесных тягачей, с которыми 17 августа встречался Александр Лукашенко, встретили его криками «Уходи». В опубликованной стенограмме выступления победителя выборов по версии белорусского ЦИК об этом не сказано ни слова.

На крики толпы официально набравший 80,1% Лукашенко ответил «можете еще покричать». «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», - резюмировал глава республики.

До этого заводчане пожаловались, что президент выступал перед специально отобранной группой людей. «Мы выходим к нему не боясь, почему он боится нас, свой народ?», - задался вопросом работник. Зато к протестующим приехала соратница Тихановской Мария Колесникова.



Текст выступления Лукашенко уже опубликован на сайте «БелТА». Белорусский лидер подчеркнул, что заводы в стране продолжают работать, а бастуют 150–200 человек «лишней численности». В другом сообщении он заверил, что новых выборов не будет. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. <...> Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», - резюмировал глава республики.



Сегодня к акциям протеста присоединились работники крупнейших предприятий страны и даже сотрудники гостелевидения. Демонстранты утром двинулись к МЗКТ, чтобы пообщаться с Лукашенко.

