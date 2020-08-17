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17.08.2020 10:24
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В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов. Демонстранты двинулись маршем на встречу Лукашенко с рабочими

К акциям протеста в Белоруссии присоединились сотрудники «Беларуськалия», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, БМЗ. Участники забастовок идут на Минский завод колесных тягачей, куда Александр Лукашенко прилетел на вертолете.

«В Минске работники МТЗ и МЭТЗ маршем идут к МЗКТ, чтобы поддержать своих коллег», — сообщает 17 августа издание Tut.by.

Демонстранты требуют прекратить насилие, сложения полномочий Лукашенко и проведения новых выборов. Лидер страны намерен объяснить свою позицию на встрече с работниками МЗКТ, куда он прилетел на вертолете. Заводчане, которые остались ждать президента, говорят, что их «несколько сотен человек» и они надеются на мирный выход из конфликта. На многих предприятиях производство остановлено — например, на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине.

Утром под лозунгом «Я/мы за честные новости» забастовку объявили сотрудники Белтелерадиокомпании, среди которых режиссеры, операторы и журналисты. По их подсчетам, общее число участников достигает 600 человек.

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Комментарии (15)

Maiok
Лукашенко нужно было быть мудрее и не выеживаться! 80% написать в протоколах, при реальной поддержке 40%. Что он хотел доказать и кому? Обжегся на лжи...
Swift_5e4d8a276f5e8
.... написано на РВ оптимисткой, до заявления Тихановской и опубликования программы .....
Украинского варианта в Белоруссии не будет — мнение
16.08.2020 - 17:41
..... В Польше рабочий класс во главе с Валенсой, руководимый реакционными буржуа и клерикалами, своими руками сокрушил социализм в Польше, а пьяное опухшее ельцинское е*** внесли на руках в Кремль именно шахтёры, стучавшие касками, — таки достучались, спасибо им большое не устаём говорить и сейчас. (с)
Савва Морозов
телерадиокомпания: фейк на фейке. залез в этивашиинтернеты: 1,5 тысячи работают, 600 человек в группе протеста, 55 подписантов за отставку главы компании, 30 человек бастуют.
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