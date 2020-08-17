В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов. Демонстранты двинулись маршем на встречу Лукашенко с рабочими
К акциям протеста в Белоруссии присоединились сотрудники «Беларуськалия», «Нафтан», МЗКТ, МТЗ, БМЗ. Участники забастовок идут на Минский завод колесных тягачей, куда Александр Лукашенко прилетел на вертолете.
«В Минске работники МТЗ и МЭТЗ маршем идут к МЗКТ, чтобы поддержать своих коллег», — сообщает 17 августа издание Tut.by.
Демонстранты требуют прекратить насилие, сложения полномочий Лукашенко и проведения новых выборов. Лидер страны намерен объяснить свою позицию на встрече с работниками МЗКТ, куда он прилетел на вертолете. Заводчане, которые остались ждать президента, говорят, что их «несколько сотен человек» и они надеются на мирный выход из конфликта. На многих предприятиях производство остановлено — например, на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине.
Рабочие БМЗ остановили линию. pic.twitter.com/GcfuWtS0Ks— TUT.BY (@tutby) August 17, 2020
Утром под лозунгом «Я/мы за честные новости» забастовку объявили сотрудники Белтелерадиокомпании, среди которых режиссеры, операторы и журналисты. По их подсчетам, общее число участников достигает 600 человек.
Сотрудники Белтелерадиокомпании бастуют у здания компании.https://t.co/2uurrd8qoB pic.twitter.com/fntO8Ii27M— TUT.BY (@tutby) August 17, 2020