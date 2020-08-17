«Некоторые бродят». Лукашенко заявил о работе предприятий, так как бастуют 150–200 человек «лишней численности»
Президент Белоруссии сегодня встретился с работниками Минского завода колесных тягачей, куда он прилетел на вертолете.
«Некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу», — цитирует 17 августа заявление Александра Лукашенко БелТА.
По его словам, работать должны те, кто этого хочет. Победитель выборов по версии белорусского ЦИК подчеркнул, что не может никого заставить.
Лукашенко уже давал оценку числа присоединившихся к демонстрациям заводчан. Так, он заверил, что на Минском тракторном заводе бастуют 20 человек, что привело к маршу тысячи работников по Минску.
Сегодня участники демонстраций на крупнейших предприятиях страны также продолжили акции протеста и направились на встречу с Лукашенко.