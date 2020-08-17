«Некоторые бродят». Лукашенко заявил о работе предприятий, так как бастуют 150–200 человек «лишней численности»

Президент Белоруссии сегодня встретился с работниками Минского завода колесных тягачей, куда он прилетел на вертолете.



«Некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу», — цитирует 17 августа заявление Александра Лукашенко БелТА.



По его словам, работать должны те, кто этого хочет. Победитель выборов по версии белорусского ЦИК подчеркнул, что не может никого заставить.

