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17.08.2020 10:44
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«Некоторые бродят». Лукашенко заявил о работе предприятий, так как бастуют 150–200 человек «лишней численности»

Президент Белоруссии сегодня встретился с работниками Минского завода колесных тягачей, куда он прилетел на вертолете.

«Некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу», — цитирует 17 августа заявление Александра Лукашенко БелТА.

По его словам, работать должны те, кто этого хочет. Победитель выборов по версии белорусского ЦИК подчеркнул, что не может никого заставить.

Лукашенко уже давал оценку числа присоединившихся к демонстрациям заводчан. Так, он заверил, что на Минском тракторном заводе бастуют 20 человек, что привело к маршу тысячи работников по Минску.

Сегодня участники демонстраций на крупнейших предприятиях страны также продолжили акции протеста и направились на встречу с Лукашенко.

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Комментарии (12)

Barmaley_5e4d0211d3423
Не стало бы хуже (для нас и белорусов) с новым лидером, чем было.
Этот хоть ясен.

Слегка перефразируя.
"Он, конечно же сукин сын, но это наш сукин сын ..."

Новый придёт и спишет все многомиллиардные долги, останемся с носом, в который раз.
Владислав М
Это же надо такую чушь ляпнуть! За подобные перлы Лукашенко только быстрее народ прогонит.
Swift_5e4d8a276f5e8
.... повторюсь ....
--- ... написано на РВ оптимисткой, до заявления Тихановской и опубликования программы .....
Украинского варианта в Белоруссии не будет — мнение
16.08.2020 - 17:41
..... В Польше рабочий класс во главе с Валенсой, руководимый реакционными буржуа и клерикалами, своими руками сокрушил социализм в Польше, а пьяное опухшее ельцинское е*** внесли на руках в Кремль именно шахтёры, стучавшие касками, — таки достучались, спасибо им большое не устаём говорить и сейчас. (с)
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