Страны Северной Европы и Прибалтики призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией

Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция выразили серьезную озабоченность в связи с избиением демонстрантов «в ответ на сообщения о широко распространенных фальсификациях на выборах». Как сообщалось ранее, 200 человек после двух дней протестов находятся в больницах Белоруссии.

Министры иностранных дел пяти Северных стран и трех государств Балтии выпустили вечером 11 августа совместное заявление, в котором призвали белорусские власти прекратить преследования недовольных результатами выборов людей и пойти на диалог с оппозицией.

«Президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства закона, а также не были свободными и справедливыми, — говорится в совместном заявлении восьми стран. — Мы призываем власти Белоруссии прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия».

Министры подчеркнули, что внимательно следят за происходящим в Минске и в целом в республике.

Тем временем в столице Белоруссии уже начались новые задержания. Протестующих поддерживают и в Петербурге.