Страны Северной Европы и Прибалтики призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией
Министры иностранных дел пяти Северных стран и трех государств Балтии выпустили вечером 11 августа совместное заявление, в котором призвали белорусские власти прекратить преследования недовольных результатами выборов людей и пойти на диалог с оппозицией.
Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция выразили серьезную озабоченность в связи с избиением демонстрантов «в ответ на сообщения о широко распространенных фальсификациях на выборах». Как сообщалось ранее, 200 человек после двух дней протестов находятся в больницах Белоруссии.
«Президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства закона, а также не были свободными и справедливыми, — говорится в совместном заявлении восьми стран. — Мы призываем власти Белоруссии прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия».
Министры подчеркнули, что внимательно следят за происходящим в Минске и в целом в республике.
Тем временем в столице Белоруссии уже начались новые задержания. Протестующих поддерживают и в Петербурге.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.