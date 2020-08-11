FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
73.78р86.83р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.08.2020 17:01
0
Печать

После акций протеста в больницах Белоруссии оказались 200 человек

Министерство здравоохранения Белоруссии рассказало о последствиях митингов: в стационарах Белоруссии оказались «чуть больше 200 человек» в основном с ушибами мягких тканей и травмами конечностей. Некоторые были госпитализированы с черепно-мозговыми травмам и повреждениями грудной клетки.

«Всем пострадавшим во время уличных акций медпомощь оказана в полном объеме», — цитирует 11 августа заявление начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александра Пацеева агентство «БелТА».

Уже два дня в Белоруссии проходят акции протеста после выборов. За прошедшую ночь были задержаны 2 тысячи человек. Также белорусские СМИ показали задержание «провокаторов беспорядков», среди которых якобы оказались и россияне. В них опознали координаторов «Открытой России» Артёма Важенкова и Игоря Рогова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний