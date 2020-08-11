После акций протеста в больницах Белоруссии оказались 200 человек

Министерство здравоохранения Белоруссии рассказало о последствиях митингов: в стационарах Белоруссии оказались «чуть больше 200 человек» в основном с ушибами мягких тканей и травмами конечностей. Некоторые были госпитализированы с черепно-мозговыми травмам и повреждениями грудной клетки.



«Всем пострадавшим во время уличных акций медпомощь оказана в полном объеме», — цитирует 11 августа заявление начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александра Пацеева агентство «БелТА».