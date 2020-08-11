В Петербурге вечером 11 августа у консульства Белоруссии на улице Бонч-Бруевича началась акция в поддержку жителей этой страны, протестующих против итогов выборов и жесткого разгона в Минске и других городах, передает корреспондент «Фонтанки».



Представитель движения альтернативных левых Иван Марков вышел к белорусскому консульству с плакатом «Долой диктатуру!». Он выразил уверенность, что белорусский народ стремится «в едином порыве сместить диктатора» и этот порыв «не остановить дубинками».