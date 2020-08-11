«Беларусь, выходи! Питер с тобой». У белорусского консульства начались пикеты
В Петербурге вечером 11 августа у консульства Белоруссии на улице Бонч-Бруевича началась акция в поддержку жителей этой страны, протестующих против итогов выборов и жесткого разгона в Минске и других городах, передает корреспондент «Фонтанки».
Представитель движения альтернативных левых Иван Марков вышел к белорусскому консульству с плакатом «Долой диктатуру!». Он выразил уверенность, что белорусский народ стремится «в едином порыве сместить диктатора» и этот порыв «не остановить дубинками».
Его сменила девушка с плакатом «Диктаторам — нет. Революции — да!». Ее сменил молодой человек с лозунгом «Красным тапком по таракану!». Следом вышла девушка, ее плакат предлагает «одно решение от Минска до Хабаровска». Далее в пикет встала девушка с дредами, держа в руках лист с надписью «Беларусь, выходи! Питер с тобой».
Сотрудники полиции проверили у всех документы. Акция началась без задержаний. Горожане продолжают приносить цветы к зданию дипмиссии в память о погибшем в Минске участнике акций протеста. По оценке корреспондента «Фонтанки», на месте находятся около трех десятков человек, не считая журналистов и сотрудников полиции.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В день голосования в Минск согнали военную технику, с перебоями работала связь. Протесты не утихают с вечера воскресенья. Между жителями и сотрудниками происходят жесткие столкновения, участников массово задерживают.