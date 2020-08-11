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11.08.2020 19:30
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«Беларусь, выходи! Питер с тобой». У белорусского консульства начались пикеты

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В Петербурге вечером 11 августа у консульства Белоруссии на улице Бонч-Бруевича началась акция в поддержку жителей этой страны, протестующих против итогов выборов и жесткого разгона в Минске и других городах, передает корреспондент «Фонтанки».

Представитель движения альтернативных левых Иван Марков вышел к белорусскому консульству с плакатом «Долой диктатуру!». Он выразил уверенность, что белорусский народ стремится «в едином порыве сместить диктатора» и этот порыв «не остановить дубинками».

Его сменила девушка с плакатом «Диктаторам — нет. Революции — да!». Ее сменил молодой человек с лозунгом «Красным тапком по таракану!». Следом вышла девушка, ее плакат предлагает «одно решение от Минска до Хабаровска». Далее в пикет встала девушка с дредами, держа в руках лист с надписью «Беларусь, выходи! Питер с тобой».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Сотрудники полиции проверили у всех документы. Акция началась без задержаний. Горожане продолжают приносить цветы к зданию дипмиссии в память о погибшем в Минске участнике акций протеста. По оценке корреспондента «Фонтанки», на месте находятся около трех десятков человек, не считая журналистов и сотрудников полиции.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В день голосования в Минск согнали военную технику, с перебоями работала связь. Протесты не утихают с вечера воскресенья. Между жителями и сотрудниками происходят жесткие столкновения, участников массово задерживают.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (26)

Печенеги и половцы
Подсказываем охране Агрофюрера: посмотрите к Вам Коля пришёл, в низу ждёт, он глядь в окно, а вы его за ногу, пусть полетает. Будет в честь этого в Беларуси, потом, праздник летящего таракана, а те кто ему в этом поможет - национальные герои
dragvs
Поддерживаю ребят. Белоруссия в любом случае прежней уже не будет, Лукашенко изнасиловал страну.
Piter4452
Питер с народом Белоруссии, а не с шайкой продажных прогейропейцев.
Якобы питерцев отправить на родину, придав ускорение. Взяли моду в России бороться со своей властью.
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