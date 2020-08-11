В центр Минска стянуты внутренние войска. Начались задержания и перебои со связью
Власти Белоруссии стянули значительные силы к стеле «Минск — город-герой» в центре столицы, на улицах Минска замечена военная техника.
Как сообщает РИА «Новости» вечером 11 августа, внутренние войска уже начали задержания у станции
метро «Пушкинская». Милиция и ОМОН контролируют территорию, проверяют документы у прохожих. У Дворца спорта стоит спецтехника.
Перед новыми акциями протеста в Минске сфотографировали инженерную машину БАТ-2, которая может использоваться для прорыва баррикад.— CIT (@CITeam_ru) August 11, 2020
Машину везли по проспекту Независимости в сторону центра со стороны Борисова, где базируется 7-й инженерный полк.
Источник: "Еврорадио" pic.twitter.com/IHmj9Q9idE
Tyt.by сообщает, что начались проблемы с мобильным Интернетом в центре Минска у всех трёх мобильных операторов. На плохую связь жалуются также в Бресте и Жлобине. Телеграм-канал NEXTA пишет, что мобильный Интернет пропал во всех областных центрах страны полностью.
В связи с протестами накануне и в ночь после выборов, по данным Tyt.by, составлено более 100 протоколов. Минздрав 11 августа сообщил о 200 госпитализированных.