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11.08.2020 18:25
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В центр Минска стянуты внутренние войска. Начались задержания и перебои со связью

Власти Белоруссии стянули значительные силы к стеле «Минск — город-герой» в центре столицы, на улицах Минска замечена военная техника.

Как сообщает РИА «Новости» вечером 11 августа, внутренние войска уже начали задержания у станции

метро «Пушкинская». Милиция и ОМОН контролируют территорию, проверяют документы у прохожих. У Дворца спорта стоит спецтехника.

Tyt.by сообщает, что начались проблемы с мобильным Интернетом в центре Минска у всех трёх мобильных операторов. На плохую связь жалуются также в Бресте и Жлобине. Телеграм-канал NEXTA пишет, что мобильный Интернет пропал во всех областных центрах страны полностью.

В связи с протестами накануне и в ночь после выборов, по данным Tyt.by, составлено более 100 протоколов. Минздрав 11 августа сообщил о 200 госпитализированных.

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Комментарии (2)

Петр Петров
Дни его сочтены!!!
kоt-obormot
Лукашеску наплевал на все. Так что помощи ему только от своего собрата из России теперь ждать.
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