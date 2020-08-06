Эрмитаж перевел Стрелку. Реставратора Биржи попросили уступить место

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О том, что Эрмитаж распрощался с очередным подрядчиком на Бирже стало известно 6 августа, хотя само соглашение было подписано три дня назад. Один из открыточных видов города пытаются освободить от лесов несколько лет, и городские авторитеты рынка с этим либо не справляются, либо не получают такой возможности. Тех, кто придет им на смену, можно поискать в антимонопольных битвах, благо за не особенно известными названиями тянется хвост с вполне известной хоккейной аббревиатурой.

Контракт с «Геоизолом» расторгнут по соглашению сторон. Директор компании Елена Лашкова сообщила «Фонтанке», что разошлись стороны мирно и в атмосфере взаимного расположения, но не утаила: инициатором прощания стал именно заказчик — Государственный Эрмитаж. По данным «Фонтанки», недвусмысленные намеки делали еще на стадии аукциона, однако «Геоизол» и антимонопольщики решили не читать между строк.



История реставрации Биржи сколько долгая, столь же и однообразная. Здание передали Эрмитажу в 2014 году, признали аварийным, напоследок торжественно запустили «Кинофорум» и заперли двери. Стоимость реставрации оценивали в 2 млрд, а начали предсказуемо с фундамента: близость Невы привела к осадке здания и крену в одну сторону.



Еще в 2017 году Эрмитаж строил планы на будущую геральдическую экспозицию, однако затем процесс замедлился, и на второй этап работ (фасады, кровля, инженерные сети) лишь в конце 2018 за 300 млн подписался крупнейший профильный подрядчик города «Меандр». Через полтора года было сделано лишь 8% от запланированного, а подрядчик заявлял о большом объеме не заложенных в проект дополнительных работ. Эрмитаж в начале 2020-го разорвал контракт, и никакого благодушия в его интонации не было, говорилось даже о внесении «Меандра» в реестр недобросовестных поставщиков. Следственный комитет заявил, что проверит компанию, а её гендиректор в интервью «Фонтанке» признался: дело не в Эрмитаже, а в качестве проектов.

«Меандру» стали искать замену через запрос предложений, который заказчик объявил в середине июня. Максимальная стоимость составила 287,5 млн рублей, заявились четверо участников: конкуренцию «Геоизолу» составила компания «ГазПроектСтрой» (ГПС); московский «РСК -Ренессанс» и петербургскую «Фирму ПИК» не допустили.



Победителем признали «Геозиол», однако «ГазПроектСтрой» подал две жалобы в антимонопольную службу. Одна стандартным образом касалась самой процедуры; другая была интереснее, и свои аргументы директор компании Игорь Аткин дублировал в письме главе Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Он утверждал, что «Геоизол» слукавил, говоря о наличии специализированных кадров. Конкретнее — на руках у «ГазПроектСтроя» имелось нотариально заверенное заявление реставратора декоративных штукатурок и лепных изделий Артемьевой о том, что у нее нет трудового договора с «Геоизолом» и что работать она с компанией не собирается, что бы там победитель аукциона ни говорил. Кроме того, заявки участников совпадали на 97%, и это не случайность: якобы заявку «ГазПроектСтроя» кто-то отправил конкуренту. Пиотровскому намекали: заказчик может в любой момент отказаться от контракта до момента подписания. УФАС признало жалобы необоснованными 10 и 21 июля, контракт был подписан.



Две недели спустя сигнал все же дошел, контракт расторгнут, и хотел этого не подрядчик. По данным «Фонтанки», решение реализовывалось по вертикали: замдиректора Эрмитажа по общим вопросам Александр Прохоренко (бывший вице-губернатор и глава комитета по внешним связям) - и.о. профильного «строительного» заместителя Николай Калач.



Собеседники «Фонтанки» говорят: интересанта угадать несложно, и дело не в штукатурке. Да, «Геоизол» и правда не специализируется на архитектурных памятниках и собирался привлекать реставраторов со стороны (троих - по декоративно-художественной покраске, троих - по штукатурке и лепнине, одного - по памятникам каменного зодчества, одного — по кирпичной кладке, двух — по дереву, двух — по кровле и т. п.). Но и «ГазПроектСтрой» никогда не был генподрядчиком у КГИОП или дирекции Минкульта. В 2020 году он для Водоканала осуществляет авторский надзор за реконструкцией сетей, в прошлом году - в основном занимался котельными по контрактам с Управлением заказчика комитета по энергетике. Выручка ГПС по итогам 2019-го составляет 96 млн рублей, «Геоизола» - в 40 раз больше.

Если «Геоизол» регулярно светится в резонансных проектах, вроде «Фортов Кронштадта, то про «ГазПроектСтрой» «Фонтанка» раньше не писала. Компания зарегистрирована 10 лет назад; сейчас её единственным учредителем и директором значится 34-летний Игорь Аткин, других компаний за ним не числится. Игорь Алексеевич ответил на звонок корреспондента и терпеливо выслушал вопрос о том, собирается ли теперь его компания вторично претендовать на контракт по Бирже. Услышав же, сообщил, что ему очень неудобно разговаривать и что он не готов комментировать этот вопрос, после чего повесил трубку.



Специфика процедуры такова, что настойчивость и миролюбие Эрмитажа может выйти боком и ему, и всем любителям открыточных видов города. Контракт с «Меандром» был расторгнут в одностороннем порядке, и именно это, по закону, позволяло искать нового реставратора через лаконичный 7-дневный запрос предложений. С «Геозиолом» же разошлись по соглашению сторон, так что этот вариант исключается. Дальше, вероятно, открытый аукцион или конкурс с ограниченным участием. Это дольше, а главное включается предквалификация: в случае с объектами культурного наследия (ОКН) надо для начала подтвердить опыт проведения аналогичных работ в течение последних 3 лет, причем их объем должен быть не менее 20% от стартовой цены контракта — в данном случае, это порядка 57 млн. Кроме того, аккурат с этого лета у заказчиков на работы по ОКН стало куда меньше инструментов отсеивать «лишних» претендентов. Раньше они могли предъявлять довольно специфические требования к кандидатам, однако теперь вступили в силу изменения в правительственное постановление №1085. Отныне им разрешается устанавливать лишь три критерия, не связанных с ценовым предложением: квалификация (наличие финансов и других ресурсов), опыт, связанный с предметом контракта, и деловая репутация.



Кто бы теперь ни получил контракт, причины ухода «Геоизола» можно поискать в истории компании «ГазПроектСтрой». До Игоря Аткина собственником и директором значился Василий Бернацкий. В нулевых он был начальником СКА (Спортивный клуб Армии), а сейчас является одним из учредителей РОО «Хоккейный клуб СКА», которое СПАРК предлагает искать на сайте одноименной СДЮШОР. Не то чтобы это автоматически указывало на связи с президентом клуба Геннадием Тимченко. Но энергетическая направленность «ГазПроектСтроя» наводит на мысли и бьется с карьерой Игоря Забирана, который руководит «Стройтрансгазом», считающимся активом миллиардера.

Забиран в прошлом возглавлял то самое управление заказчика, которое в 2019 году подписывало контракты с ГПС. Источники «Фонтанки», близкие к «Стройтрансгазу», подтвердили связь с «ГазПроектСтроем».

Если все это не совпадение, получается, что влиятельный игрок пытается зайти на на решение утомившей всех проблемы в центре Петербурга. Сюжетно это напоминает интерес того же «Стройтрансгаза» к строительству метро в Петербурге, для чего даже созданы два юрлица. В обоих случаях компания противостоит городским отраслевым тяжеловесам и в обоих случаях может добиться успеха. Еще один крупный проект, которым занимается СТГ в консорциуме с основным концессионером «СКА Арена», - строительство нового ледового дворца на месте разрушенного СКК.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»