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07.03.2020 23:37
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Бастрыкин поручил проверить петербургский «Меандр»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время визита в Петербург 7 марта поручил ГСУ СК РФ по городу «тщательным образом проверить изложенные доводы» СМИ о петербургской фирме, которую «журналисты и общественники обвинили в срыве сроков и некачественной реставрации ряда исторических и культурных объектов города». Об этом сообщается на сайте Следкома.

«Компания выигрывает многомиллионные тендеры, а вопросов к качеству у журналистов и общественников возникает все больше», - говорится в сообщении.

Речь, судя по всему, идёт о крупнейшем игроке реставрационного рынка России - ООО «Меандр». Руководство Эрмитажа заговорило о внесении «Меандра» в реестр недобросовестных поставщиков, разорвав контракт на реставрацию Биржи. Претензии к «Меандру» предъявляют и другие заказчики.

Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

260620301
Подставил Женя Леночку 😂😂😂
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