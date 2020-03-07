Бастрыкин поручил проверить петербургский «Меандр»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время визита в Петербург 7 марта поручил ГСУ СК РФ по городу «тщательным образом проверить изложенные доводы» СМИ о петербургской фирме, которую «журналисты и общественники обвинили в срыве сроков и некачественной реставрации ряда исторических и культурных объектов города». Об этом сообщается на сайте Следкома.
«Компания выигрывает многомиллионные тендеры, а вопросов к качеству у журналистов и общественников возникает все больше», - говорится в сообщении.
Речь, судя по всему, идёт о крупнейшем игроке реставрационного рынка России - ООО «Меандр». Руководство Эрмитажа заговорило о внесении «Меандра» в реестр недобросовестных поставщиков, разорвав контракт на реставрацию Биржи. Претензии к «Меандру» предъявляют и другие заказчики.
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