Бастрыкин поручил проверить петербургский «Меандр»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время визита в Петербург 7 марта поручил ГСУ СК РФ по городу «тщательным образом проверить изложенные доводы» СМИ о петербургской фирме, которую «журналисты и общественники обвинили в срыве сроков и некачественной реставрации ряда исторических и культурных объектов города». Об этом сообщается на сайте Следкома.

«Компания выигрывает многомиллионные тендеры, а вопросов к качеству у журналистов и общественников возникает все больше», - говорится в сообщении.