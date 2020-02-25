Биржевые торги.

Эрмитаж разрывает контракт на реставрацию Биржи на Стрелке Васильевского острова. Все сроки вышли, но работы на объекте еще даже не близки к финалу. Претензий к подрядчику нет.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Информацию о том, что процесс расторжения 300-миллионного контракта запущен, «Фонтанке» подтвердили в Эрмитаже. По данным редакции, уведомление генподрядчику — фирме «Меандр» — было выслано две недели назад, а окончательное решение было принято 21 февраля. Совещание прошло в пятницу на уровне врио замдиректора Эрмитажа по строительству Николая Калача. Допсоглашение о прекращении контракта должно быть подписано со дня на день.

С декабря 2018 года, когда контракт был подписан, на сегодняшний день сделано лишь около 8% от запланированного. Но тональность комментариев с обеих сторон позволяет сделать вывод: обид между заказчиком и подрядчиком не остается. Но кто и в какие сроки теперь будет реставрировать Биржу, неизвестно. Впереди новый конкурс. Точные сроки открытия исторического здания для широкой публики назвать никто не берется.



После того как в 2011 году из Биржи съехал Центральный военно-морской музей, здание в какой-то момент даже оказалось без отопления. В 2014 году памятник архитектуры передали Эрмитажу, тогда же встал вопрос и о приведении его в порядок.

Общая сумма работ была оценена в 2 млрд рублей. В 2017 году Михаил Пиотровский говорил, что отремонтированный музей заработает в 2019-м. Но уже тогда было понятно — у Биржи серьезные проблемы с фундаментом. Его укрепление началось еще в 2016-м, на это выделили примерно 170 млн рублей, однако в процессе выяснилось, что масштаб проблем там куда больше, чем ожидалось, и теперь решение проблем с фундаментом запланировано на май 2020 года.

Параллельно с этим в конце 2018 года стартовал второй этап реконструкции. В него входили фасад, гидроизоляция, реставрация стилобата, кровля и инженерные сети. Подряд получила фирма «Меандр». В контракте срок, отведенный на все работы, — 330 дней. То есть закончиться все должно было в ноябре 2019 года. Дальше — внутренняя отделка, установка музейного оборудования и торжественное открытие Музея геральдики.



Однако с самого начала у «Меандра» «не задалось». Почти четыре месяца после подписания контракта фирма ждала от Минкульта разрешения выйти на стройплощадку. Потом начались сложности с привлечением субподрядчиков: раз стройка не движется, деньги от заказчика тоже никак не получить, а бесплатно работать желающих не находилось.

Дальше — больше. В ходе подготовки рабочей документации стало понятно, что основной проект требует уточнений. Он делался «в целом», без учета скрытых проблем. А когда рабочие начали снимать штукатурку, этих проблем нашлось более чем достаточно: потребовались допработы по узлу примыкания стена-фундамент, реставрация кессонов потолка колоннады, восстановление гидроизоляции стилобата. Эрмитаж в конце декабря 2019 года одобрил увеличение сметы на 18 млн рублей. Тогда же «Меандр» получил транш на 22 млн рублей за уже проделанный объем работ. Но, похоже, после этого реставрация остановилась, и сейчас, спустя два месяца, на стройплощадке тишина. Денег нет, рабочих нет.



Из 300 млн рублей, которые отводились по контракту, документы об исполнении работ опубликованы лишь на 22 миллиона. Знакомые с положением дел на объекте строители говорят, что эти цифры довольно точно отражают реальный объем выполненных работ.

В этом свете показательна история с другим, совсем крохотным контрактом «Меандра» для Эрмитажа — ремонта бюро пропусков стоимостью меньше миллиона рублей. Его подписали в январе 2019 года, почти одновременно с Биржей. С тех пор, судя по тому, что ни копейки выплачено не было, ни одного гвоздя в бюро пропусков забить не удалось. 20 февраля договор был расторгнут.

А в июне прошлого года компании пришлось отказаться еще от одного знакового для Петербурга проекта — реконструкции Консерватории. Причины назывались те же, что и сейчас в Бирже: не учтенный в проекте большой объем необходимых дополнительных работ и недостаток финансирования.

Откровенно говоря, чем заняться, кроме восстановления одного из самых заметных зданий Петербурга, у «Меандра» есть. Огромный фронт работ у небольшой петербургской фирмы открылся после ухода с рынка мощного игрока рынка реставрации компании «Балтстрой». Но у «Меандра» с десяток заказов в Крыму, еще больше — в Москве.

