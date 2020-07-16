«ФСБ захватила шпиономания. Если виновен — покажите доказательства». Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Пока защита Ивана Сафронова готовится в четверг, 16 июля, добиться в Мосгорсуде отмены судебного решения о двухмесячном аресте в «Лефортово», сам специалист по военно-техническому сотрудничеству России с иностранными государствами теряет в весе. За несколько дней с момента задержания 30-летний Сафронов похудел уже на 5 килограммов. Советник главы Роскосмоса не отказывается от общения со следствием, но следователь не даёт никакой конкретики, которая традиционно сопутствует рассмотрению уголовных дел по столь тяжкой статье УК РФ, как «Госизмена», рассказал «Фонтанке» адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов.

Фото: из личного архива Ивана Павлова

— Иван Юрьевич, Ивана Сафронова в СИЗО посетили члены ОНК. Говорят, что он похудел на 5 килограммов. Если это правда, то возникает вопрос, что с ним делают? Вы были у него в СИЗО?

— Членам Общественной наблюдательной комиссии, конечно, виднее. Поскольку они могут его практически беспрепятственно посещать в СИЗО. Мы такой возможности не имеем. Мы видели его только на одном следственном действии. И в судебном заседании. Пройти в следственный изолятор Лефортово мы не можем. Там есть сложности сейчас с посещением адвокатами своих подзащитных. Там всегда были сложности, но сейчас особенно. Все встречи происходят в одной комнате, которая оборудована стеклянной перегородкой. Общение происходит по телефону. Ни о какой конфиденциальности и нормальных условиях общения в такой ситуации речи просто быть не может. Нам надо с ним встретиться, конечно. И каждую встречу с ним в суде, или у следователя, мы используем, чтобы пообщаться по делу. Но общество интересует не только дело, но и его состояние. Здесь лучше ориентироваться на слова тех, кто его посещает в рамках визитов ОНК. Чтобы мне заметить разницу в его состоянии, мне надо знать, как он выглядел до того, как был задержан. Но мы с ним не настолько близко знакомы. В любом случае, информацию ОНК мы будем учитывать в своей работе. Будем ориентироваться на медицинские документы. Вообще документы по Ивану продолжают поступать постоянно. Различные поручительства, письма…



— Об этом отдельно чуть позже. Сразу после задержания вы сообщали, что в материалах следствия нет стандартных для такого рода обвинений документов от ФСБ. Что это за документы, и появились ли они к моменту предъявления обвинений в минувший понедельник?

— Нет, не появились. То судебное заседание, которое было, это был суд по избранию меры пресечения. Это такая ответственная процедура, в ходе которой следователь должен был убедить суд, что у него есть достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности лица к совершению преступления, в котором он обвиняется. Следователь же направил в суд постановление о возбуждении уголовного дела. Это тот документ, в котором изложена фабула обвинения, которое ещё надо доказать. Больше ничего следствие суду не предоставило. Никаких документальных свидетельств о том, что Иван Сафронов причастен к совершению преступления, не было представлено совсем.

— Возможно, это обычная практика?

— Это не обычная практика. Даже по такого рода делам следователи всегда прикладывают документы. Иван обвиняется в сборе информации и передаче документов иностранному лицу. Чешской разведке. Обычно в такой ситуации в обязательном порядке прикладывается какое-нибудь перехваченное по электронной почте сообщение, или подслушанный телефонный разговор, или копия документа, который нашли у него в багаже при вывозе. Но в деле Ивана Сафронова следствие вообще никак не обосновало выдвинутые против него подозрения.



— Работа на иностранную разведку чаще всего предполагает оплату услуг завербованного лица. Вы отмечали, что в деле нет данных, которые бы на это указывали. Какова вероятность, что следствие просто бережёт такие сведения для дальнейших стадий разбирательства?

— А зачем это беречь? В чём здесь процессуальный интерес? Сейчас, вот на этой стадии, надо убедить суд в том, что человек что-то совершил, что он к чему-то причастен. Для этого нужно хоть какие-то доказательства показать. Здесь нет никакого интереса с точки зрения национальной безопасности. Если он передал уже что-то, значит, что-то куда-то уже ушло. Так вы хотя бы скажите, когда это что-то ушло. Кому передал? Не надо с нами играть загадками. Это серьёзный вопрос! Это право на защиту. Это фундаментальное право человека — знать, в чём его обвиняют. Как можно защищаться от такого обвинения, которое настолько неконкретно сформулировано. А написано буквально так: в 2017 году он собрал какие-то сведения, составляющие государственную тайну, и в том же году передал эти сведения каким-то неназванным представителям чешской разведки. Как от этого защищаться? Хотя бы день сообщите! В 2017 году было 365 дней!



— Возможно, в деле просто есть свидетельские показания человека, которые изобличают Ивана Сафронова?

— Пожалуйста! Но покажите их суду! Это должно подлежать оценке наряду с другими данными. Хотя бы будет понятно, что есть это свидетельство. Но сейчас мы с вами просто сидим и гадаем. Мы не оцениваем конкретно документы. Мы гадаем! Может быть, это чьи-то слова? А может, перехваченное сообщение по Интернету? А может это подслушанный разговор с другом?

— То, что мы сейчас с вами ищем эти ответы — это же нормально…

— Нет, это не нормально! Я не Нострадамус. Я не предсказатель. Я — адвокат. Я должен оперировать фактами.

— Вернёмся к фактам. Сафронов продолжает отказываться от дачи показаний? На что он ссылается, на 51-ю статью Конституции РФ?

— Ничего подобного! Хороший вопрос, на самом деле. На допросе, который последовал в понедельник, сразу после предъявления обвинения, следователь почему-то не задал Ивану Сафронову ни одного вопроса. Ни одного вопроса от следователя не было! Наоборот, Иван Сафронов задал несколько вопросов следователю. И это было зафиксировано в протоколе допроса. Иван попросил разъяснить ему обвинение. Он попросил просто дать ему какие-то детали, которые бы навели его на мысль о том, от чего ему надо защищаться. Сейчас у нас нет никакого представления, от чего нам защищать Ивана Сафронова.



— Но Вы ранее сообщали, что Иван будет говорить, когда будет конкретика в деле. Могло показаться, что он отказывается общаться со следователем.

— Пока следствие не конкретизирует, невозможно общаться. Нельзя же перебирать все 365 дней 2017 года, вспоминая, что тогда было отправлено, анализируя эту отправленную информацию с точки зрения возможности наличия в ней гостайны. Как только следствие конкретизирует обвинение, чтобы обвиняемый понимал, отчего ему защищаться, мы дадим свои показания. Как я уже сказал, сегодня следователь отказался от формулирования вопросов Ивану в ходе допроса. Не задано ни одного вопроса.

— Почему два адвоката дали подписку о неразглашении, а два отказались, как пишут коллеги. Так можно?

— Во-первых, все отказались. Все пять адвокатов, которые зашли в Следственное Управление ФСБ, отказались давать подписку о неразглашении данных следствия. Напомню, что подписку о неразглашении государственной тайны мы дали ещё в суде. Здесь никаких демаршей защиты не было. Адвокаты, которые были на следственных действиях, на предъявлении обвинения при входе в СУ встретили следователя, который был уже готов к тому, что адвокаты отказываются давать такую подписку. Следователь составил протокол с участием понятых. Там сказано, что он разъяснил адвокатам, что есть обязательства о неразглашении данных следствия. При понятых составлен документ, где зафиксирован факт отказа от подписей в этой подписке о неразглашении. Протокол подписан следователем с участием понятых. Вообще это дискуссионный вопрос. Некоторые считают, что для привлечения адвоката к ответственности за разглашение данных следствия надо, чтобы он дал подписку. Некоторые считают, что если адвокат отказывается от такой подписки, достаточно оформить протокол, что ему разъяснена обязанность не давать никаких комментариев по поводу дела. Протокол, оформленный с участием понятых, якобы позволяет адвоката привлекать к уголовной ответственности. Есть разные подходы. Я надеюсь, что по этому делу следователь не станет из одной проблемы делать несколько, и пытаться привлекать моих коллег к уголовной ответственности. Очень бы хотелось этого не допустить.

