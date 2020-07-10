«Мы тоже переживаем по этому поводу». Песков рассказал, что в Кремле нет информации о деле Сафронова

Кремль не располагает подробной информацией по делу журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене. Как пишут «Ведомости», об этом 10 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя закрытость дела.



«Мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно, мы такой информацией не располагаем», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у общества шанс узнать, с чем именно связано дело Сафронова.

