«Мы тоже переживаем по этому поводу». Песков рассказал, что в Кремле нет информации о деле Сафронова
Кремль не располагает подробной информацией по делу журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене. Как пишут «Ведомости», об этом 10 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя закрытость дела.
«Мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно, мы такой информацией не располагаем», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у общества шанс узнать, с чем именно связано дело Сафронова.
При этом Песков уверен, что закрытость дела не может стать «дестабилизирующим фактором общества».
«Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу... Есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям», — подытожил пресс-секретарь главы государства.
Журналист Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». Чуть позже адвокаты уточнили, что Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, которые якобы действовали под руководством США. При этом, по уверениям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в госкорпорации не сомневаются в порядочности журналиста. Доступа к закрытым данным во время работы там он не имел.