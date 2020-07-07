ФСБ: Советник главы Роскосмоса, журналист Сафронов работал на спецслужбу НАТО. Ему грозит до 20 лет колонии
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы Роскосмоса Иван Сафронов мог работать на одну из спецслужб НАТО. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
В ведомстве подтвердили, что Сафронов задержан по делу о государственной измене, по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет колонии. По информации ФСБ, журналист якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну».
Напомним, Иван Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве сотрудниками ФСБ. Источники «Открытых медиа» предположили, что задержание может быть связано с его статьей в «Коммерсанте» от мая 2019 года о поставках российских МиГов в Египет. Однако главред издания Владимир Желонкин считает, что к этой заметке не может быть столь серьезных претензий.