«Открытые медиа»: Задержание Сафронова может быть связано с его статьей о поставках российских МиГов в Египет

Портал «Открытые медиа» связал уголовное дело о госизмене, возбужденное в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, с его публикацией в мае 2019 года в «Коммерсанте». Публикацию убрали с сайта после того, как газету пытались привлечь к административной ответственности по статье о разглашении гостайны.



Как сообщает издание 7 июля, год назад суд не стал рассматривать материалы, следует из базы московских судов.



В публикации рассказывалось о поставках российских истребителей Су-35 в Египет. Одним из авторов текста был Иван Сафронов. Той же весной госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Египту санкциями за покупку российских истребителей.

