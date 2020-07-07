«Открытые медиа»: Задержание Сафронова может быть связано с его статьей о поставках российских МиГов в Египет
Портал «Открытые медиа» связал уголовное дело о госизмене, возбужденное в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, с его публикацией в мае 2019 года в «Коммерсанте». Публикацию убрали с сайта после того, как газету пытались привлечь к административной ответственности по статье о разглашении гостайны.
Как сообщает издание 7 июля, год назад суд не стал рассматривать материалы, следует из базы московских судов.
В публикации рассказывалось о поставках российских истребителей Су-35 в Египет. Одним из авторов текста был Иван Сафронов. Той же весной госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Египту санкциями за покупку российских истребителей.
Правда, главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин уверен, что не может быть к этой заметке таких претензий, которые озвучены при задержании.
Иван Сафронов был задержан в Москве сотрудниками ФСБ. Как сообщили в Роскосмосе, где он два месяца работает в должности советника, журналиста обвиняют в госизмене.