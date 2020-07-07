Советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова задержали в Москве по подозрению в госизмене

Экс-журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, который ушел из издания во время скандала с публикацией о спикере Совфеда Валентине Матвиенко, задержан в столице 7 июля.



Как сообщает ТАСС, официально пока не озвучивается причина задержания. Но, по данным источников, журналиста подозревают в государственной измене.



С мая 2020 года Иван Сафронов занимает должность советника генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, а также курировал некоторые специальные программы Роскосмоса.

