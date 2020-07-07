FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 10:44
2
Печать

Советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова задержали в Москве по подозрению в госизмене

Экс-журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, который ушел из издания во время скандала с публикацией о спикере Совфеда Валентине Матвиенко, задержан в столице 7 июля.

Как сообщает ТАСС, официально пока не озвучивается причина задержания. Но, по данным источников, журналиста подозревают в государственной измене.

С мая 2020 года Иван Сафронов занимает должность советника генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, а также курировал некоторые специальные программы Роскосмоса.

В самом Роскосмосе на 10:40 подтвердили задержание Ивана Сафронова и предъявление ему обвинения по ст. 275 УК (госизмена). При этом там подчеркнули, что дело якобы не связано с работой Сафронова в госкорпорации.

Журналист работал военным корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей».

Из «Коммерсанта» Сафронова уволили в 2019 году после скандала из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за Сафроновым и его коллегой Максимом Ивановым из издания ушли все журналисты отдела политики. Из «Ведомостей» он ушел сам после смены собственника издания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260551481
Каков "глава" таков и советник...
262130721
Статья о возможной отставке Матвиенко - это ли не госизмена?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний