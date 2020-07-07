Советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова задержали в Москве по подозрению в госизмене
Экс-журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов, который ушел из издания во время скандала с публикацией о спикере Совфеда Валентине Матвиенко, задержан в столице 7 июля.
Как сообщает ТАСС, официально пока не озвучивается причина задержания. Но, по данным источников, журналиста подозревают в государственной измене.
С мая 2020 года Иван Сафронов занимает должность советника генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, а также курировал некоторые специальные программы Роскосмоса.
В самом Роскосмосе на 10:40 подтвердили задержание Ивана Сафронова и предъявление ему обвинения по ст. 275 УК (госизмена). При этом там подчеркнули, что дело якобы не связано с работой Сафронова в госкорпорации.
Журналист работал военным корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей».
Из «Коммерсанта» Сафронова уволили в 2019 году после скандала из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за Сафроновым и его коллегой Максимом Ивановым из издания ушли все журналисты отдела политики. Из «Ведомостей» он ушел сам после смены собственника издания.