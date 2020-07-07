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07.07.2020 22:24
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Адвокат: Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, которыми руководили из США

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии, которые, по версии следствия, работали под руководством США. Об этом «Открытым медиа» сообщил его адвокат Иван Павлов.

При этом Павлов уточнил, что в деле, по его сведениям, нет подтверждений того, что Сафронов передавал иностранным спецслужбам какую-либо информацию.

Адвокат также рассказал, что следователь отрицает связь дела с журналистской деятельностью Сафронова, однако в ходе заседания он упоминал статью о военно- техническом сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Напомним, ранее уже сообщалось, что дело может быть связано со статьей, опубликованной еще в 2019 году в «Коммерсанте», которая была посвящена поставке российских истребителей Су-35 в Египет. Публикацию убрали с сайта после того, как газету пытались привлечь к административной ответственности по статье о разглашении гостайны. Главред издания Владимир Желонкин сегодня уже заявил, что к этой заметке не может быть столь серьезных претензий.

Сафронова отправили под стражу до 6 сентября, обвинение ему собираются предъявить 13 июля.

Ивана Сафронова подозревают в том, что он якобы мог передавать секретные сведения спецслужбе одной из стран НАТО. Сотрудники ФСБ задержали его 7 июля возле подъезда его дома.

Как заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он уверен «в порядочности» Сафронова, как и в том, что за время работы у того не было доступа к каким-либо секретным сведениям. При этом в Кремле подчеркнули, что задержание не связано с журналисткой деятельностью Сафронова. В поддержку журналиста целый день проходят одиночные пикеты возле здания ФСБ на Лубянке. Задержаны десятки человек, в том числе Ксения Собчак, глава издания Baza Никита Могутин и сотрудница Russia Today Мария Баронова.

О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

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Brit
Новейшая история России могла пойти по другому пути, если бы Борис Ельцин выбрал своим преемником не силовика-шпионофила, а например экономиста.
Агроном аэродрома
"которыми руководили из США" - ну не из Зимбабве ведь.. Русофобами из пятой колонны могут только из "майами, любовь моя"(с) могут "управлять".
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