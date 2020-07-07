Адвокат: Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, которыми руководили из США

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в работе на спецслужбы Чехии, которые, по версии следствия, работали под руководством США. Об этом «Открытым медиа» сообщил его адвокат Иван Павлов.



При этом Павлов уточнил, что в деле, по его сведениям, нет подтверждений того, что Сафронов передавал иностранным спецслужбам какую-либо информацию.



Адвокат также рассказал, что следователь отрицает связь дела с журналистской деятельностью Сафронова, однако в ходе заседания он упоминал статью о военно- техническом сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Напомним, ранее уже сообщалось, что дело может быть связано со статьей, опубликованной еще в 2019 году в «Коммерсанте», которая была посвящена поставке российских истребителей Су-35 в Египет. Публикацию убрали с сайта после того, как газету пытались привлечь к административной ответственности по статье о разглашении гостайны. Главред издания Владимир Желонкин сегодня уже заявил, что к этой заметке не может быть столь серьезных претензий.

