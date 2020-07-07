Суд отправил Ивана Сафронова под арест до 6 сентября. Обвинение ему собираются предъявить на следующей неделе

Лефортовский суд Москвы вечером 7 июля арестовал на месяц и 30 суток - до 6 сентября - советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова в рамках дела о госизмене. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.



Ранее адвокат Сафронова рассказал РИА «Новости», что ФСБ планирует предъявить ему обвинение в госизмене в понедельник, 13 июля. Напомним, заседание об избрании меры пресечения для Сафронова проводили в закрытом режиме.



Ивана Сафронова подозревают в том, что он якобы мог передавать секретные сведения спецслужбе одной из стран НАТО. Сотрудники ФСБ задержали его 7 июля возле подъезда его дома.

