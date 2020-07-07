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07.07.2020 21:49
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Суд отправил Ивана Сафронова под арест до 6 сентября. Обвинение ему собираются предъявить на следующей неделе

Лефортовский суд Москвы вечером 7 июля арестовал на месяц и 30 суток - до 6 сентября - советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова в рамках дела о госизмене. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

Ранее адвокат Сафронова рассказал РИА «Новости», что ФСБ планирует предъявить ему обвинение в госизмене в понедельник, 13 июля. Напомним, заседание об избрании меры пресечения для Сафронова проводили в закрытом режиме.

Ивана Сафронова подозревают в том, что он якобы мог передавать секретные сведения спецслужбе одной из стран НАТО. Сотрудники ФСБ задержали его 7 июля возле подъезда его дома.

Как заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он уверен «в порядочности» Сафронова, как и в том, что за время работы у того не было доступа к каким-либо секретным сведениям. При этом в Кремле подчеркнули, что задержание не связано с журналисткой деятельностью Сафронова. В поддержку журналиста целый день проходят одиночные пикеты возле здания ФСБ на Лубянке. Задержаны десятки человек, в том числе Ксения Собчак, глава издания Baza Никита Могутин и сотрудница Russia Today Мария Баронова.

О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

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Nerevar
Этому ФСБ лишь бы всё похерить и засекретить! Та гостайна, что была выболтана, перестаёт быть гостайной ибо она выболтана. Охранять выболтанную гостайну смысла никакого нет ибо она уже известна тому, кому она не должна быть известна. Так что, можно и поделиться с публикой всеми аспектами процесса.
Охранять рьяно нужно ту тайну, которая ещё не выболтана, чтобы она никогда не была выболтана. На то она и тайна, чтобы быть втайне.
sektor7
Писаки совсем распоясались.
Чудесное стихотворение Пушкина про журналиста пусть выучат
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