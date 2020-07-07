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07.07.2020 18:41
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Избирать меру пресечения Ивану Сафронову будут за закрытыми дверями

Заседание по мере пресечения для Ивана Сафронова пройдёт в закрытом режиме. О соответствующем постановлении судьи 7 июля сообщает «Медиазона».

Провести заседание за закрытыми дверями попросил прокурор

«Даже если там нет секретных материалов, тем не менее тайна предварительного следствия — защищаемая законом тайна», — объяснил он.

Советника гендиректора «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, 10 лет писавшего на оборонную тему, задержали в Москве 7 июля. По версии ФСБ, он передал спецслужбе неназванной страны НАТО секретную информацию. О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

gencon
Уникальный период России с 2004 года, когда управление страной не имеет ничего общего с конкуренцией ума и смекалки, а лишь путем мошенничества и подкупом всех институтов, которые должны ловить жуликов. Мошенничество тяжкая статья во всех странах, потому что последствия подделок документов - это не искажение реальности, а дальше насилие и гибель части населения.
Zloi_prohozhiy
а что ж это прокурор и остальные, гласности испугались?
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