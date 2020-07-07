Избирать меру пресечения Ивану Сафронову будут за закрытыми дверями

Заседание по мере пресечения для Ивана Сафронова пройдёт в закрытом режиме. О соответствующем постановлении судьи 7 июля сообщает «Медиазона».

Провести заседание за закрытыми дверями попросил прокурор



«Даже если там нет секретных материалов, тем не менее тайна предварительного следствия — защищаемая законом тайна», — объяснил он.



Советника гендиректора «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, 10 лет писавшего на оборонную тему, задержали в Москве 7 июля. По версии ФСБ, он передал спецслужбе неназванной страны НАТО секретную информацию. О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

