Что нужно знать о журналисте Иване Сафронове, которого обвиняют в госизмене

Иван Сафронов



автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан по подозрению в работе на одну из спецслужб НАТО. По версии ФСБ, он собирал и передавал за рубеж сведения «о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», составляющие гостайну. В отношении Ивана Сафронова возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (275 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов — потомственный журналист. В «Коммерсант» он пришел после смерти отца, военного обозревателя Ивана Ивановича Сафронова, который погиб при странных обстоятельствах во время подготовки резонансной публикации. Сафронов-старший в 1979 году окончил Военную академию, с 1993 года работал в пресс-службе ВКС России. В 1997-м уволился в звании подполковника и стал журналистом «Коммерсанта». В 2007 году Сафронов-старший готовил публикацию о возможных поставках партии истребителей Су-30 для Сирии и зенитных ракетных комплексов С-300В для Ирана на Ближний Восток, по предварительным данным, через Белоруссию. Но сдать текст в редакцию Сафронов-старший не успел, 2 марта он погиб, выпав из окна пятого этажа на лестничной площадке своего подъезда. Между четвёртым и пятым этажами он оставил пакет с покупками. Следствие тут же выдвинуло версию о самоубийстве, но родственники и коллеги в нее не поверили . В сентябре 2007 года расследование гибели Сафронова-старшего было прекращено «за отсутствием события преступления» .



Придя на место отца, Иван Сафронов на протяжении десяти лет писал о военно-промышленном комплексе. Входил в кремлевский пул, и временно заменял на встречах СМИ с президентом Андрея Колесникова (спецкора «Коммерсанта»). 19 марта 2019 года в «Коммерсанте» вышла заметка Ивана Сафронова и Александры Джорджевич (в настоящее время — спецкор «Новой газеты») о планах по поставке российских Су-35 в Египет на 2 миллиарда долларов. Разразился международный скандал: США пригрозили Египту санкциями за покупку российских самолетов. Публикацию удалили с сайта «Коммерсанта», а ТАСС сообщил, что издательский дом могут привлечь к административному штрафу в размере до миллиона рублей «за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну». А в мае 2020 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Россия начала производство новейших истребителей Су-35 по контракту с Египтом. Контракт на поставку был заключён в 2018 году.

Иван Сафронов и раньше писал о поставках вооружений за рубеж. Среди заметных статей - публикации о планах по поддержке падающего производства принадлежащей «Ростеху» компании «Вертолеты России» путем массового списания машин советского производства, о назначении замдиректора ФСБ Евгения Зиничева новым главой МЧС, о перестановках в оборонном блоке федерального правительства.

С именем журналиста связан кризис в редакции «Коммерсанта», в результате которого из редакции уволился отдел политики в полном составе. 17 апреля 2019 года Иван Сафронов вошел в коллектив соавторов, написавших резонансный текст о возможной отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда и назначении в ПФР. После выхода материала Иван Сафронов и Максим Иванов были уволены «в соответствии с решением акционера» Алишера Усманова. После этого о решении покинуть редакцию заявили более 10 журналистов отдела политики. Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин подписал все заявления об увольнении. Валентина Матвиенко заявляла, что не имеет отношения к происходящему в «Коммерсанте».

После увольнения из «Коммерсанта» Сафронов около года был спецкором «Ведомостей». В 2020 году, после того, как главным редактором газеты стал Андрей Шмаров, он ушел из редакции. В «Ведомостях», в числе прочего, писал о гибели российских военнослужащих в Сирии.

В мае 2020 года Иван Сафронов завершил журналистскую карьеру и занял должность советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике. Сегодня Рогозин заявил, что у Сафронова не было допуска к материалам, составляющим государственную тайну.



7 июля стало известно о задержании Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Никаких подробностей нет - все материалы уголовного дела засекречены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов». Коллеги, хорошо знакомые со спецификой его работы, уверены в обратном.

К 17 часам полиция стала задерживать журналистов, которые вышли на акцию в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Одиночные пикеты сочли нарушением коронавирусных запретов. От здания ФСБ на Лубянке увезли журналистов «Коммерсанта» Елену Черненко, Киру Дюрягину и Александру Черных, корреспондента издания «Проект» Ольгу Чуракову и журналистку Анну Зиброву. СМИ пишут и о задержании бывшего журналиста «Новой газеты» Никиты Гирина. На главной полосе "Коммерсант.ру" опубликовано заявление в поддержку Ивана Сафронова. Перед входом в здание суда на процесс по избранию меры пресечения Сафронов выкрикнул: "Виновным себя не признаю".

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»