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07.07.2020 14:17
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Рогозин заявил, что у Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, не было доступа к закрытой информации в Роскосмосе

Бывший журналист «Коммерсанта», «Ведомостей» и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Об этом после задержания специалиста сотрудниками ФСБ заявил глава космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», — приводит слова Рогозина 7 июля ТАСС. Глава Роскосмоса подчеркнул, что знает журналиста уже несколько лет и не сомневается в его профессионализме и порядочности.

Как до этого сообщали в ФСБ, Сафронов задержан по делу о государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну».

Обыски во вторник также проходят у руководителя издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Она была близко знакома с Сафроновым и с 2012 по 2017 год работала корреспондентом отдела политики в «Коммерсанте», где трудился и задержанный.

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Комментарии (5)

Ref
"Он написал про продажу Су-35 Египту и вызвал гнев США" С. А что, вызвать гнев США у нас теперь считается гос изменой?
Савва Морозов
давно пора самому рогозину пинка выписать
Pilat
Ну тогда два варианта.
Либо журналиста выпускать
Либо Рогозина судить за преступную халатность.
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