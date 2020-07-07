Рогозин заявил, что у Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, не было доступа к закрытой информации в Роскосмосе

Бывший журналист «Коммерсанта», «Ведомостей» и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Об этом после задержания специалиста сотрудниками ФСБ заявил глава космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.



«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», — приводит слова Рогозина 7 июля ТАСС. Глава Роскосмоса подчеркнул, что знает журналиста уже несколько лет и не сомневается в его профессионализме и порядочности.

