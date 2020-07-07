Рогозин заявил, что у Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, не было доступа к закрытой информации в Роскосмосе
Бывший журналист «Коммерсанта», «Ведомостей» и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Об этом после задержания специалиста сотрудниками ФСБ заявил глава космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», — приводит слова Рогозина 7 июля ТАСС. Глава Роскосмоса подчеркнул, что знает журналиста уже несколько лет и не сомневается в его профессионализме и порядочности.
Как до этого сообщали в ФСБ, Сафронов задержан по делу о государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну».
Обыски во вторник также проходят у руководителя издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Она была близко знакома с Сафроновым и с 2012 по 2017 год работала корреспондентом отдела политики в «Коммерсанте», где трудился и задержанный.