«Медиазона»: Обыск проходит у главреда издания «Холод» Бекбулатовой. Она была близко знакома с Сафроновым, задержанным по подозрению в госизмене
У главреда издания «Холод» Таисии Бекбулатовой дома проходит обыск. Об этом 7 июля сообщает «Медиазона».
По данным издания, адвоката к ней не пускают. Журналистка успела сообщить об обыске главе правозащитной организации «Агора» Павлу Чикову, после чего перестала выходить на связь. Ее коллеги также не могут с ней связаться. Адвокат Николай Васильев видел, как в квартиру Бекбулатовой зашли два человека в штатском, однако его самого туда не пускают.
Причины обыска неизвестны, однако «Медиазона» подчеркивает, что Бекбулатова была близко знакома с журналистом, советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, которого утром задержали по подозрению в госизмене. Отметим, с 2012 по 2017 год журналистка была корреспондентом отдела политики в «Коммерсанте», где работал и Сафронов. С 2017 по 2019 год она трудилась в «Медузе», после чего возглавила «Холод».
Напомним, ранее в ФСБ заявили, что Сафронов мог работать на спецслужбу НАТО, против него возбуждено дело о госизмене. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.
Иван Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве сотрудниками ФСБ. Источники «Открытых медиа» предположили, что задержание может быть связано с его статьей в «Коммерсанте» от мая 2019 года о поставках российских МиГов в Египет. Однако главред издания Владимир Желонкин считает, что к этой заметке не может быть столь серьезных претензий.