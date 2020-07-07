FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 12:37
0
Печать

Кремль: Задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью. ФСБ опубликовала видео, как советника главы Роскосмоса вяжут у подъезда

В Кремле считают, что задержание бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что уже сделала заявление ФСБ. Он обвиняется по статье в госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Насколько мы осведомлены, это никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что о задержании в Кремле узнали из СМИ. При этом, по словам Пескова, «контрразведчики выполняют работу очень качественно». ФСБ уже показала свою работу — опубликовала видео задержания Сафронова возле подъезда его дома.

Напомним, ранее в ФСБ заявили, что Сафронов мог работать на спецслужбу НАТО, против него возбуждено дело о госизмене. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве сотрудниками ФСБ. Источники «Открытых медиа» предположили, что задержание может быть связано с его статьей в «Коммерсанте» от мая 2019 года о поставках российских МиГов в Египет. Однако главред издания Владимир Желонкин считает, что к этой заметке не может быть столь серьезных претензий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний