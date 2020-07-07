В Кремле считают, что задержание бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Об этом 7 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Мы знаем, что уже сделала заявление ФСБ. Он обвиняется по статье в госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Насколько мы осведомлены, это никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — подчеркнул Песков.

