Как сообщают очевидцы, когда задерживали Собчак, кто-то сильно толкнул журналистку «МБХ Медиа» Анастасию Ольшанскую. Она упала и ударилась головой. Корреспондентке вызвали врачей. На кадрах с места происшествия видно, что девушка не может встать с земли. Ей помогают окружающие.

На пикетах в защиту бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова на Лубянке в Москве среди прочих задержаны Ксения Собчак, руководитель издания Baza Никита Могутин и сотрудница RT Мария Баронова. При этом, как вечером 7 июля передаёт «Эхо Москвы», Собчак не стояла с плакатом. Она надела футболку с чёрно-красной надписью «Свободу Ивану Сафронову».

Всего полицейские задержали несколько десятков человек. Акции в поддержку Сафронова начались днём 7 июля. В автозаки отправились и его коллеги-журналисты, и неравнодушные активисты.



Заседание об избрании меры пресечения для Сафронова было решено проводить в закрытом режиме.



Советника главы «Роскосмоса» подозревают в том, что он якобы мог передавать секретные сведения спецслужбан одной из стран НАТО. Его задержали во вторник.



При этом, как заявил руководитель Госкорпорации Дмитрий Рогозин, он уверен «в порядочности» Сафронова, как и в том, что за время работы у того не было доступа к каким-либо секретным сведениям.



О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

