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07.07.2020 21:09
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Собчак, Могутин и десятки журналистов задержаны на Лубянке. Корреспондентке «МБХ Медиа» разбили голову

На пикетах в защиту бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова на Лубянке в Москве среди прочих задержаны Ксения Собчак, руководитель издания Baza Никита Могутин и сотрудница RT Мария Баронова. При этом, как вечером 7 июля передаёт «Эхо Москвы», Собчак не стояла с плакатом. Она надела футболку с чёрно-красной надписью «Свободу Ивану Сафронову».

Как сообщают очевидцы, когда задерживали Собчак, кто-то сильно толкнул журналистку «МБХ Медиа» Анастасию Ольшанскую. Она упала и ударилась головой. Корреспондентке вызвали врачей. На кадрах с места происшествия видно, что девушка не может встать с земли. Ей помогают окружающие.

Всего полицейские задержали несколько десятков человек. Акции в поддержку Сафронова начались днём 7 июля. В автозаки отправились и его коллеги-журналисты, и неравнодушные активисты.

Заседание об избрании меры пресечения для Сафронова было решено проводить в закрытом режиме.

Советника главы «Роскосмоса» подозревают в том, что он якобы мог передавать секретные сведения спецслужбан одной из стран НАТО. Его задержали во вторник.

При этом, как заявил руководитель Госкорпорации Дмитрий Рогозин, он уверен «в порядочности» Сафронова, как и в том, что за время работы у того не было доступа к каким-либо секретным сведениям.

О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

260624961
Хайп - хайп и т.д
Вообще-то у нас в тюрьмах пытают и убивают. А насчёт правосудности приговоров возникает не меньше, чем во времена Сталина. Так что это просто поддержка друг друга как сообщества с попытками не скатится по цензуре в 1937.
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Antonim
Вообще не понятно, ну да и пусть потешаются.. Даже кто над кем, не интересно...
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