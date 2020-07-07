На пикетах в защиту журналиста Сафронова в Москве задержали 20 человек

В Москве 7 июля в ходе одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, у здания ФСБ на Лубянке задержано 20 человек. Список задержанных публикует «ОВД-Инфо».

В автозаки отправились коллеги-журналисты. В отношении тех, кто попал в руки полицейских, начали составлять протоколы, передаёт «Медиазона». «ОВД-Инфо» уточняет, что как минимум двух задержанных уже отпустили.

Ранее сообщалось, что заседание по мере пресечения для Ивана Сафронова пройдёт в закрытом режиме.

