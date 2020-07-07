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07.07.2020 16:03
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В Москве задерживают участников пикетов в поддержку подозреваемого в госизмене Сафронова. Здание ФСБ от журналистов защищают ограждением

Полиция задерживает журналистов, которые 7 июля вышли на акцию в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Одиночные пикеты сочли нарушением коронавирусных запретов.

Как сообщает «ОВД-Инфо», от здания ФСБ на Лубянке в отдел полиции увезли журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко, которая стояла с плакатом «Требуем открытости информации и справедливости в отношении Ивана Сафронова».

Также в автозак отправились её коллеги Кира Дюрягина и Александра Черных, корреспондент издания «Проект» Ольга Чуракова и журналистка Анна Зиброва. Полицейские напоминают, что в период коронавируса одиночные пикеты рассматривают как публичные мероприятия.

Как пишет «Новая газета», задержан также однокурсник Ивана Сафронова и бывший журналист «Новой» Никита Гирин, полицейские выставляют вокруг здания ФСБ временные заграждения.

Советника главы Роскосмоса, бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. По версии ФСБ, он мог работать на спецслужбу НАТО. Журналист якобы собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. Ему вменяют статью о государственной измене.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не сомневается в порядочности Сафронова, и заверил, что доступа к закрытой информации у него не было. «Коммерсант» назвал обвинения в адрес своего бывшего корреспондента абсурдными. Его дело сравнивают с делами Светланы Прокопьевой и Ивана Голунова и призывают к «максимальной публичности и гласности производства».

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Комментарии (16)

Camlann
Видать и в самом деле засланец, раз либер-асты, жалобно причитая, мгновенно ринулись в пикеты.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Батутный рогозин вписывается... иначе самого к стенке поставят...
Iamthebeast
Сколько можно протестовать! Лучше бы спасибо сказали государству за заботу, вечно недовольны всем
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