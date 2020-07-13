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13.07.2020 16:58
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Адвокат рассказал о предъявленном Сафронову обвинении. Денег за измену в нём нет

В тексте обвинения нет данных о получении Иваном Сафроновым денег от чешских спецслужб, которым он якобы передавал секретные сведения. Об этом 13 июля сообщил адвокат Иван Павлов.

«В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы, ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики», — цитирует Павлова ТАСС.

В разговоре с «МБХ медиа» он отметил, что защите не предоставили никакой новой информации: «Текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого, как и предполагалось, в точности совпадает с постановлением о возбуждении уголовного дела».

Советника главы Роскосмоса, и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Вестей», Ивана Сафронова арестовали по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Статья 275 УК подразумевает умысел и факт передачи сведений. При этом попасть под неё можно не только за прямую выдачу гостайны, но и за оказание «финансовой, материальной, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству».

По версии ФСБ, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным.

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Комментарии (13)

romk
«В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы, ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики»
- если это действительно так - то мы вернёмся к тому, что посадить можно кого угодно без суда и следствия...
Уважаемым журналистам, и "фонтанки" в том числе, пора бы давно уже понять, что "медиа-кастовость" не поможет без поддержки масс изменить репрессивную систему, когда "непонятно за что...", разве что в единичных случаях.
Это значит, что нужно обращать внимание не только на несправедливость в отношении коллег по профессии, а и других граждан. Идти навстречу, другими словами, искать диалог. Пока же состояние даже самых независимых СМИ можно охарактеризовать словами: "избирательная глухота".
Почему читателям должны быть важны проблемы журналистов, если сами журналисты игнорируют проблемы читающей их публики?
BobCat2
А что, преступный умысел уже не требуется доказывать? Да, бывает так, что по отдельности информация не несет особой ценности, а сведенная вместе и проанализированная - уже вроде как и указывает на какие-то важные моменты. Но это и есть работа журналиста. А работа спецслужб делать так, чтобы невозможно было бы собрать весь информационный пазл. С учётом тотального вырождения специалистов на госслужбе (одни только шумные выпускные этих специалистов на геликах чего стоят, а еще есть любители "шпилей"), только и получается, что могут стращать окружающих... Внутри страны. Иностранные разведки, глядя на эту шумиху, наверное от души веселятся...
Umpire Judge
В сегодняшнем государстве патриотизм не имеет места в сознании людей молодого поколения и практического склада ума. И в этом не их вина. А то, что этот фраерок слил информацию зарубеж - это преступление. Осудить лет на 15 и закрыть тему.
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