Адвокат рассказал о предъявленном Сафронову обвинении. Денег за измену в нём нет
В тексте обвинения нет данных о получении Иваном Сафроновым денег от чешских спецслужб, которым он якобы передавал секретные сведения. Об этом 13 июля сообщил адвокат Иван Павлов.
«В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы, ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики», — цитирует Павлова ТАСС.
В разговоре с «МБХ медиа» он отметил, что защите не предоставили никакой новой информации: «Текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого, как и предполагалось, в точности совпадает с постановлением о возбуждении уголовного дела».
Советника главы Роскосмоса, и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Вестей», Ивана Сафронова арестовали по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Статья 275 УК подразумевает умысел и факт передачи сведений. При этом попасть под неё можно не только за прямую выдачу гостайны, но и за оказание «финансовой, материальной, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству».
По версии ФСБ, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным.