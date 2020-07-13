Адвокат рассказал о предъявленном Сафронову обвинении. Денег за измену в нём нет

В тексте обвинения нет данных о получении Иваном Сафроновым денег от чешских спецслужб, которым он якобы передавал секретные сведения. Об этом 13 июля сообщил адвокат Иван Павлов.

«В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы, ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики», — цитирует Павлова ТАСС.

В разговоре с «МБХ медиа» он отметил, что защите не предоставили никакой новой информации: «Текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого, как и предполагалось, в точности совпадает с постановлением о возбуждении уголовного дела».