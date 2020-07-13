Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Защита жалуется на рыхлые формулировки

В следственном управлении ФСБ предъявили обвинение в госизмене советнику главы «Роскосмоса» и бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Об этом 13 июля сообщил его адвокат Иван Павлов.

По словам защитника, Сафронов заявил, что виновным себя не признаёт. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно, кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — цитирует Павлова «Интерфакс».

Как полагает следствие, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. В частности, по данным защиты, ему вменяют общение со спецслужбами в 2017 году и разглашение информации, связанной с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока.