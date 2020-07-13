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13.07.2020 16:20
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Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Защита жалуется на рыхлые формулировки

В следственном управлении ФСБ предъявили обвинение в госизмене советнику главы «Роскосмоса» и бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Об этом 13 июля сообщил его адвокат Иван Павлов.

По словам защитника, Сафронов заявил, что виновным себя не признаёт. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно, кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — цитирует Павлова «Интерфакс».

Как полагает следствие, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. В частности, по данным защиты, ему вменяют общение со спецслужбами в 2017 году и разглашение информации, связанной с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока.

Сам обвиняемый связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. Рассекретить его дело требуют более 56 тысяч человек, в поддержку экс-журналиста продолжаются пикеты. В понедельник, 13 июля, бывшие коллеги и сторонники Сафронова пришли к зданиям СИЗО «Лефортово» и следственного управления ФСБ России в Энергетическом проезде. 17 человек задержаны, пишет «ОВД-Инфо».

Лефортовский суд Москвы отправил Ивана Сафронова в СИЗО до 6 сентября. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест 16 июля. В Кремле заявили, что переживают, но не располагают подробностями дела о госизмене.

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