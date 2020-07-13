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13.07.2020 20:55
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Журналиста «Коммерсанта» на акции в защиту Сафронова задержали в прямом эфире РБК

Журналиста «Коммерсанта» Александра Черных задержали 13 июля в прямом эфире программы ЧЭЗ Next на РБК у СИЗО «Лефортово» в Москве.

В момент эфира, когда он рассказывал о массовых задержаниях на акции журналистов в поддержку арестованного Ивана Сафронова, к нему подошли два сотрудника полиции и увели в полицейский автобус, не предъявив оснований для этого. Представитель власти в защитной маске на лице уверял, что он и его коллега представились и причину своего интереса указали. «Откройте сумку, мы проверим, что у вас нет запрещённых предметов», - сказал полицейский. В конце-концов, собеседники представились, но просьбы объяснить основания для задержания оставались без ответа больше минуты. Ощупав Черных, его молча отправили в автозак, хотя ничего запрещённого не нашли.

РБК

Отметим, что, как и на других задержанных в этот день коллегах, на Черных была футболка с надписью «#свободусафронову».

По словам Черных, на пикетах в поддержку Сафронова его задерживают не впервые. Также это случилось во время предыдущего пикета на Лубянке.

В поддержку обвиняемого в госизмене бывшего журналиста «Ведомостей», «Коммерсанта», помощника главы Роскосмоса выступают его коллеги и активисты. Массовые задержания в понедельник прошли в Москве. Среди тех, кто отправился в автозак за футболку с надписью «#свободусафронову» — журналистка «Холода», а ранее «Фонтанки» и «Коммерсанта», Мария Карпенко.

Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Признаков разглашения какой-либо тайны в его журналистских работах специалисты из Института криминалистики ФСБ не нашли. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил о том, что доступа к тайной информации во время работы в госкорпорации у Сафронова быть не могло.

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Комментарии (6)

spb7771250
Хм. Действительно, примечательно, что в прямом эфире задержали. Это дно уже может оказаться опасным.
Simao Gato
Находясь в клетке-карцере,
Я мог сорвать и затянуть
При одном-единственном условии -
Остановить своё сердце,
Больное аритмией, -
Если б я был йога…
Если б я был йога…
Simao Gato
Я был фанатик Коммунизма,
Остальные только притворялись.
И моя трагедия совпала с кризисом
Коммунизма.
Я - жертва и орудие этого монстра.
Моя жизнь связана с жизнью страны.
Мы - мирные люди, не ждали агрессии Наполеона, Гитлера,
Но ответили партизанщиной!
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