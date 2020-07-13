В момент эфира, когда он рассказывал о массовых задержаниях на акции журналистов в поддержку арестованного Ивана Сафронова, к нему подошли два сотрудника полиции и увели в полицейский автобус, не предъявив оснований для этого. Представитель власти в защитной маске на лице уверял, что он и его коллега представились и причину своего интереса указали. «Откройте сумку, мы проверим, что у вас нет запрещённых предметов», - сказал полицейский. В конце-концов, собеседники представились, но просьбы объяснить основания для задержания оставались без ответа больше минуты. Ощупав Черных, его молча отправили в автозак, хотя ничего запрещённого не нашли.

Журналиста «Коммерсанта» Александра Черных задержали 13 июля в прямом эфире программы ЧЭЗ Next на РБК у СИЗО «Лефортово» в Москве.

Отметим, что, как и на других задержанных в этот день коллегах, на Черных была футболка с надписью «#свободусафронову».

По словам Черных, на пикетах в поддержку Сафронова его задерживают не впервые. Также это случилось во время предыдущего пикета на Лубянке.