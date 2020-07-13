Сперва полиция по громкоговорителю призвала сотрудников СМИ разойтись. Затем был задержана член Профсоюза журналистов Софья Русова. После в автозак поместили журналистку «Холода», а ранее «Фонтанки» и «Коммерсанта» Марию Карпенко. Полицейские уводят под руки людей в футболках #свободусафронову

У СИЗО «Лефортово» в Москве во время акции журналистов в поддержку арестованного Ивана Сафронова начались задержания. Об этом 13 июля сообщает издание The Bell. Всего у изолятора собрались около сотни коллег бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта».

Ивана Сафронова подозревают в том, что он якобы мог передавать секретные сведения спецслужбе одной из стран НАТО. Сотрудники ФСБ задержали его 7 июля возле дома, к вечеру суд заключил его под стражу.



Как заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он уверен «в порядочности» своего советника Сафронова и в том, что за время работы у того не было доступа к каким-либо секретным сведениям. В Кремле подчеркнули, что задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова, однако в суде следствие делало отсылки к статьям корреспондента.



О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

