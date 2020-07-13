ФСБ не нашла признаков разглашения гостайны в журналистских публикациях Сафронова

Специалисты из Института криминалистики ФСБ не нашли секретных сведений и признаков разглашения гостайны в журналистских публикациях Ивана Сафронова. Об этом 13 июля сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Он, по версии ФСБ, якобы передал секретные сведения посредством интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt», — приводит ТАСС слова специалиста. Павлов отметил, что Сафронов будет давать показания, когда будет «конкретизировано» обвинение.

По версии следствия, Сафронов передавал некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Как подчёркивает защита, в тексте обвинения нет данных о получении Сафроновых денег за такую работу. Точно так, там нет «ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики».