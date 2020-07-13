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13.07.2020 18:29
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ФСБ не нашла признаков разглашения гостайны в журналистских публикациях Сафронова

Специалисты из Института криминалистики ФСБ не нашли секретных сведений и признаков разглашения гостайны в журналистских публикациях Ивана Сафронова. Об этом 13 июля сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Он, по версии ФСБ, якобы передал секретные сведения посредством интернета, используя программу для шифрования VeraCrypt», — приводит ТАСС слова специалиста. Павлов отметил, что Сафронов будет давать показания, когда будет «конкретизировано» обвинение.

По версии следствия, Сафронов передавал некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Как подчёркивает защита, в тексте обвинения нет данных о получении Сафроновых денег за такую работу. Точно так, там нет «ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики».

Обвинения в госизмене бывшему журналисту «Коммерсанта», «Ведомостей», советнику главы Роскосмоса предъявили в понедельник. Он заявил, что виновным себя не признаёт.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Ну чо, раздрай веселый. Вибрация по корпусу идет знатная. Еще не много и заклепки полетят в разные стороны. Это радует!
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