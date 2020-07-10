У родственников Ивана Сафронова прошли обыски, их счета заблокировали
Банковские счета подозреваемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова заблокировали. Об этом 10 июля пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к следствию.
Собеседник агентства также сообщил, что без доступа к счетам оказались мать, сестра и её муж. В квартирах родственников Сафронова прошли обыски, однако никто из вышеперечисленных людей процессуального статуса по делу не имеют и задержаны не были.
Открытого следствия по делу о госизмене экс-журналиста Сафронова требуют уже больше 47 тысяч человек.
Журналист Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». Чуть позже адвокаты уточнили, что Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, которые якобы действовали под руководством США. При этом, по уверениям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в госкорпорации не сомневаются в порядочности журналиста. Доступа к закрытым данным во время работы там он не имел.