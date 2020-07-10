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10.07.2020 08:40
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У родственников Ивана Сафронова прошли обыски, их счета заблокировали

Банковские счета подозреваемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова заблокировали. Об этом 10 июля пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к следствию.

Собеседник агентства также сообщил, что без доступа к счетам оказались мать, сестра и её муж. В квартирах родственников Сафронова прошли обыски, однако никто из вышеперечисленных людей процессуального статуса по делу не имеют и задержаны не были.

Открытого следствия по делу о госизмене экс-журналиста Сафронова требуют уже больше 47 тысяч человек.

Журналист Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». Чуть позже адвокаты уточнили, что Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, которые якобы действовали под руководством США. При этом, по уверениям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в госкорпорации не сомневаются в порядочности журналиста. Доступа к закрытым данным во время работы там он не имел.

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Комментарии (4)

gencon
А как там Панамские Оффшоры? Всяко спокойней, чем в России
260657101
Однако, как удобно. Берешь арестовываешь дальнего родственника или просто знакомого, которого можно притянуть по статье, которую можно трактовать настолько широко, насколько хочешь, и оставляешь без средств к существованию, любого неугодного тебе человека. Если это не беспридел и тотальная несправедливость, то зачем такой закон? Хотите строить государство на страхе? Долго такие государства и в 20 м веке не держались, речь даже не о нескольких десятках лет, а сейчас все гораздо быстрее происходит.
260597571
Вакханалия обнуленного плешивого карлика усиливается, 37-й год на подходе. При чем тут муж сестры? Он даже не родственник. При Сталине такого не было!
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