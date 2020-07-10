У родственников Ивана Сафронова прошли обыски, их счета заблокировали

Банковские счета подозреваемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова заблокировали. Об этом 10 июля пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к следствию.

Собеседник агентства также сообщил, что без доступа к счетам оказались мать, сестра и её муж. В квартирах родственников Сафронова прошли обыски, однако никто из вышеперечисленных людей процессуального статуса по делу не имеют и задержаны не были.

Открытого следствия по делу о госизмене экс-журналиста Сафронова требуют уже больше 47 тысяч человек.