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09.07.2020 21:35
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Печать

Открытого следствия по делу о госизмене экс-журналиста Сафронова требуют больше 45 тысяч человек

Петицию с требованием провести открытый процесс по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова за два дня подписали более 45 тысяч человек. Подписи продолжают прибавляться.

Обращение, направленное московским судам и ФСБ в день задержания Сафронова, 7 июля, создала «Новая газета». К половине десятого вечера 9 июля под ней 45 тысяч 469 подписей.

Авторы требуют рассказать, в чем обвиняется Сафронов и опубликовать доказательную часть - видео встреч с куратором, перехваченную переписку и прочее.

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов обвиняется по делу о госизмене, он якобы работал на чешские спецслужбы, через которые секретные данные из России утекали в США.

В поддержку экс-журналиста проходят пикеты, некоторые СМИ заявили о приостановке деятельности. Сафронов заключен под стражу.

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Комментарии (3)

Fjfef
Перепись идиотов в стране можно не проводить, все подпишутся под петицией).
Zloi_prohozhiy
по факту людей минимум в 100 раз больше, кто этого требует, уверен
krasnonosov
Представляю себе, как в СССР в 1943 году партизанский отряд в лесной землянке в окружении на оккупированной территории пишет петицию против, проводимых оккупантами антипартизанских карательных операций.
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