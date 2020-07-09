Открытого следствия по делу о госизмене экс-журналиста Сафронова требуют больше 45 тысяч человек

Петицию с требованием провести открытый процесс по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова за два дня подписали более 45 тысяч человек. Подписи продолжают прибавляться.

Обращение, направленное московским судам и ФСБ в день задержания Сафронова, 7 июля, создала «Новая газета». К половине десятого вечера 9 июля под ней 45 тысяч 469 подписей.

Авторы требуют рассказать, в чем обвиняется Сафронов и опубликовать доказательную часть - видео встреч с куратором, перехваченную переписку и прочее.

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов обвиняется по делу о госизмене, он якобы работал на чешские спецслужбы, через которые секретные данные из России утекали в США.