Глава СВР Нарышкин: Дело Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью

«Я хотел бы обратить внимание на несколько принципиальных обстоятельств. Первое — я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе — задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта», — подчеркнул он. Слова Нарышкина приводит ТАСС.

Задержание журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Об этом 10 июля заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Как сообщал «Коммерсантъ» 9 июля, информацию о том, что Иван Сафронов мог передавать тайные сведения зарубежным спецслужбам, ФСБ якобы передала Служба внешней разведки. Предполагается, что отправленные журналистом данные могло получить неназванное лицо в Чехии, «возможно, связанное с разведкой этой страны».



Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса задержали 7 июля по подозрению в работе на спецслужбы Чехии. Он пробудет под стражей до 6 сентября. Обвинение Сафронову собираются предъявить 13 июля.



Как заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он уверен «в порядочности» Сафронова и в том, что за время работы у того не было доступа к каким-либо секретным сведениям. Комментируя ситауцию, в Кремле подчеркнули, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

