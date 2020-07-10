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10.07.2020 11:39
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Глава СВР Нарышкин: Дело Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью

Задержание журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью. Об этом 10 июля заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Я хотел бы обратить внимание на несколько принципиальных обстоятельств. Первое — я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе — задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта», — подчеркнул он. Слова Нарышкина приводит ТАСС.

Как сообщал «Коммерсантъ» 9 июля, информацию о том, что Иван Сафронов мог передавать тайные сведения зарубежным спецслужбам, ФСБ якобы передала Служба внешней разведки. Предполагается, что отправленные журналистом данные могло получить неназванное лицо в Чехии, «возможно, связанное с разведкой этой страны».

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса задержали 7 июля по подозрению в работе на спецслужбы Чехии. Он пробудет под стражей до 6 сентября. Обвинение Сафронову собираются предъявить 13 июля.

Как заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он уверен «в порядочности» Сафронова и в том, что за время работы у того не было доступа к каким-либо секретным сведениям. Комментируя ситауцию, в Кремле подчеркнули, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
с голуновым и прокопьевой сразу было всё понятно, но тут - раскройте уж материалы.
260657101
Помнится когда Сафронова уволили из Ъ, то уволили его за статью, в которой пророчилась замена Матвиенко на Нарышкина, пророчество не сбылось, зато почему то Нарышкин и его ведомство , вдруг заинтересовалось Сафроновым аккурат после этой статьи, нет конечно же это совпадение случайно.
Kit.
Чехия... не связано ли это как-то с недавним скандалом по поводу якобы попытки отравления рицином мэра Праги?
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