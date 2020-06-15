Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене — в передаче документов Китаю

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова, по данным обвинения, 78-летний учёный передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну. С февраля Митько находится под домашним арестом. Он продлится до 10 октября, пока идёт предварительное следствие.

«Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого учёного и его жены есть подписка о неразглашении», — добавил Павлов.