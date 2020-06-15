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В Петербурге взрыв на корабле ВМФ

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15.06.2020 10:38
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Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене — в передаче документов Китаю

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова, по данным обвинения, 78-летний учёный передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну. С февраля Митько находится под домашним арестом. Он продлится до 10 октября, пока идёт предварительное следствие.

«Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого учёного и его жены есть подписка о неразглашении», — добавил Павлов.

Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Митько — капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы — командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки. Член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик Российской академии естественных наук, член редколлегии журнала «Техническая акустика», член редакционного совета издательства «Судостроение». Также учёный занимает должность президента региональной общественной организации Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга, которая с 2008 года входит в состав Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников.

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Комментарии (8)

yar_5e4cc335310b6
Да здравствует суверенная наука.
Без открытого обмена знаниями между учеными все что нам останется, изучать секретные свойства валежника и соломы.
Ну и производить наработки 30-40 летней давности в худшем качестве. Так как инженерная культура тоже деградирует.
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hayalci33
Наверное не от хорошей жизни такие вещи делают....
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