Арестованный губернатор Хабаровского края Фургал не знает о митингах в его поддержку

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку. Об этом ТАСС заявила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева 14 июля.

«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом (о митингах - прим. ред.) говорить. Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив (в СИЗО – прим. ред.)», — заявила Меркачева.

По её словам, он пребывает в хорошем расположении духа, шутит, читает книги и занимается спортом.