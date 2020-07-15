Арестованный губернатор Хабаровского края Фургал не знает о митингах в его поддержку
Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку. Об этом ТАСС заявила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева 14 июля.
«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом (о митингах - прим. ред.) говорить. Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив (в СИЗО – прим. ред.)», — заявила Меркачева.
По её словам, он пребывает в хорошем расположении духа, шутит, читает книги и занимается спортом.
При этом ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников отметил, что глава региона пожаловался на аллергию, которая, по его собственной версии, может быть вызвана ношением перчаток. Он также добавил, что губернатор находится на карантинном режиме и пока содержится в камере один.
Сергея Фургала задержали и арестовали на прошлой неделе. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним. Пост губернатора Хабаровского края как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. По некоторым данным, его могут отправить в отставку на этой неделе. В СМИ и ЛДПР назвали возможных претендентов на освобождённое губернаторское кресло.
После описанных выше событий хабаровчане вышли на акции протеста, которые продолжаются уже четыре дня.